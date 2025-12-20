Ο Αρης έκλεισε θετικά μια αποτυχημένη χρονιά

Κλείσιμο

Ωστόσο κατάφερε να την ολοκληρώσει με δύο θετικά αποτελέσματα: μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, σήμερα κέρδισε, με 0-1, τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».Ο Μανόλο Χιμένεθ παρέταξε ενδεκάδα ανάγκης αφού δεν είχε στη διάθεσή του δέκα ποδοσφαιριστές του ρόστερ του που λογίζονται ως βασικοί: οι Ράτσιτς και Φαντιγκά ήταν τιμωρημένοι, οι Διούδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Δώνης, Καντεβέρε και Αλφαρέλα δεν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και ο Γένσεν τέθηκε νοκ άουτ λόγω εμπύρετης ίωσης.Το παιχνίδι ήταν μέτριο ποιοτικά και κρίθηκε από το αυτογκολ του Ιβάνοφ στο 22ο ΄λεπτό. Ουσιαστικά είναι μια φάση που ξεκινάει από μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Μόντσου.Ο Αρης αμύνθηκε αποτελεσματικά στο πρώτο ημίχρονο, μπλόκαρε τον Αστέρα και δεν κινδύνευσε ουσιαστικά.Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι, με την είσοδο των Μπαρτόλο και Καλτσά, έγιναν απειλητικοί.Δημιούργησαν τέσσερις σημαντικές ευκαιρίες, τρεις με τον Μπαρτόλο και μία με τον Καλτσά, τις οποίες εξουδετέρωσε ο Αθανασιάδης με ισάριθμες, δύσκολες αποκρούσεις.Ο τερματοφύλακας του Αρη κράτησε το μηδέν και τους τρεις βαθμούς και δικαίως ανακηρύχθηκε MVP της αναμέτρησης.«Ο Αστέρας είναι μία ομάδα που αγωνίζεται με την ίδια ενδεκάδα για τρεις σερί αγωνιστικές. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Η καλύτερη μεταγραφή για εμάς είναι η επιστροφή των τραυματιών» είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στην flash interview μετά το ματς.Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι από τους τραυματίες θα επιστρέψουν με το νέο έτος αλλά παράλληλα αναμένεται να γίνουν και τέσσερις μεταγραφές στο παράθυρο του Ιανουαρίου.Προφανής στόχος για τη νέα χρονιά θα είναι η διατήρηση της ομάδας στο 5-8 αλλά, εφόσον επιστρέψουν οι τραυματίες και γίνουν ουσιαστικές προσθήκες, δεν είναι ανέφικτη η 4η θέση, από την οποία ο Αρης απέχει σήμερα 5 βαθμούς.Το πρώτο ματς του 2026 ωστόσο θα είναι για το Κύπελλο - οι «κιτρινόμαυροι» θα υποδεχτούν τον Παναιτωλικό σε νοκ άουτ ματς τα Θεοφάνια- μια διοργάνωση στην οποία -επίσης- θέλουν να διακριθούν.Το σίγουρο είναι πως τη νέα χρονιά θα απασχολήσει το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ Αρης: σήμερα, για πρώτη φορά, οι οπαδοί της ομάδας που έδωσαν το παρών στην Τρίπολη, σήκωσαν πανό ζητώντας αλλαγή στην ΠΑΕ.