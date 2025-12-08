Δεν μπορεί να αξιολογηθεί το ΠΑΟΚ-Αρης μόνο με αγωνιστικά κριτήρια

Κλείσιμο

Η απάντηση είναι «προφανώς όχι».Ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα και κέρδισε με 3-1, ο Αρης υστέρησε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα καθώς δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά τόσο ο πάγκος του όσο και οι περισσότεροι εκ των ποδοσφαιριστών του, ωστόσο η μορφή της αναμέτρησης καθορίστηκε από τη συνειδητή επιλογή της ΕΠΟ/ΚΕΔ να ορίσει έναν αμφιλεγόμενο Σέρβο διαιτητή, τον Γιοβάνοβιτς, που είναι «κομμένος» στα ντέρμπι Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας, κι έναν Ιταλό στο VAR, τον Ντι Πάολο, ο οποίος εκτίει ποινή αποκλεισμού και δεν μπορεί να πάρει μέρος σε παιχνίδια στην πατρίδα του.Ο Ντι Πάολο έκανε άνω-κάτω το περασμένο Σαββατοκύριακο την Serie A, στη σημαντική αναμέτρηση της Μίλαν με τη Λάτσιο, καλώντας τον on field ρέφερι να εξετάσει, στις καθυστερήσεις, ένα πέναλτι υπέρ των «λατσιάλι» το οποίο δεν υπήρχε και, τελικώς, δεν δόθηκε κατόπιν ανάλυσης της φάσης από τα video.Οι Ιταλοί έκαναν το αυτονόητο και τον έστειλαν στο… σπίτι του, ωστόσο οι υπεύθυνοι για τους ορισμούς διαιτητών στην Ελλάδα αποφάσισαν να τον φέρουν στα μέρη μας, μάλλον, για να αποκτήσουμε ιδία άποψη για την ανεπάρκειά του και το δίκαιο της τιμωρίας του στην πατρίδα του.Ο Αρης διαμαρτύρεται, δικαίως, για τρεις φάσεις στο πρώτο ημίχρονο:Α) για κόκκινη κάρτα στον Ιβάνουσετς, για το επικίνδυνο χτύπημά του με τις τάπες στον Ρόουζ, που δόθηκε μόνο κίτρινη – χωρίς να υπάρξει παρέμβαση του VARΒ) για πέναλτι του Κεντζιόρα στο «κεφαλοκλείδωμα» στον Ράτσιτς - και πάλι δεν παρενέβη το VARΓ) για τον καταλογισμό του πέναλτι στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, κατόπιν παρέμβασης του VAR, σε φάση που ο Τάισον πέφτει πάνω στον Διούδη και σίγουρα δεν υπάρχει ξεκάθαρο λάθος ώστε να παρέμβει ο Varίστας, όπως αναφέρεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο.Ηταν αρκετά τα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης για να κατανοήσει και το ελληνικό κοινό πως όλος ο ντόρος που έχουν δημιουργήσει σε Σερβία και Ιταλία οι δυο συγκεκριμένοι διαιτητές έχει στιβαρό υπόβαθρο.Οι «κιτρινόμαυροι» λόγω των πολλών απουσιών (Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Δώνης, Καντεβέρε, Αλφαρέλα κλπ.) δεν κατάφεραν να κατεβάσουν στην Τούμπα ούτε καν 23αδα οπότε στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί.Στο ματς Κυπέλλου της περασμένης Τετάρτης ο Αρης έδειξε κάποια καλά στοιχεία όμως δεν πάτησε πάνω σε αυτά ώστε να τα εξελίξει και να εμφανιστεί ακόμη πιο πολύ βελτιωμένος τέσσερις μέρες αργότερα.Αντιθέτως η χθεσινή εμφάνιση, μάλλον, αποτέλεσε πισωγύρισμα.