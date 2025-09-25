Αρης: Αντιμέτωπος με τον πιο επικίνδυνο αντίπαλο τη δεδομένη στιγμή

Για να είμαι ειλικρινής δεν είχα την παραμικρή απαίτηση εξαγωγής συμπερασμάτων, είτε για την ομάδα συνολικά είτε για τους παίκτες ατομικά, από τη μεσοβδόμαδη αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Κύπελλο





Η νίκη ήταν το ζητούμενο, αυτή ήρθε - έτσι όπως, τέλος πάντων, ήρθε- και προχωράμε παρακάτω.







Στη -σύντομη- προετοιμασία για τη σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει στη διάθεσή του περίπου το 33% από το ρόστερ του.



Στο ματς με την Μαρκό τραυματίστηκαν ο Βοριαζίδης και ο Γιαννιώτας και στην προπόνηση που έγινε την επόμενη ημέρα τέθηκε νοκ άουτ ο Μεντίλ.







Ο Βοριαζίδης τραυματίστηκε, στο παιχνίδι του Κυπέλλου, σε φάση που ξεκινάει από φάουλ που κάνει ο Γιαννιώτας σε παίκτη της Μαρκό, ο οποίος εν συνεχεία πέφτει με δύναμη και χτυπάει, κατά λάθος, τον νεαρό χαφ στον τετρακέφαλο!



Τι άλλο θα δούμε!



Ο Γιαννιώτας, ο Μορουτσάν και ο Καντεβέρε σήμερα πήραν μέρος σε κομμάτι της προπόνησης κι εάν βγάλουν όλο το αυριανό πρόγραμμα θα έχουν κάποιες πιθανότητες να συμπεριληφθούν στην αποστολή.



Ο Δώνης αποτελεί ένα μυστήριο: προπονείται με το υπόλοιπο γκρουπ κανονικά εδώ και κάποιες μέρες αλλά υποθέτω πως ακόμη δεν θεωρείται απολύτως έτοιμος.



Ο Μάικιτς ξεπέρασε τον τραυματισμό του οπότε -τουλάχιστον- είναι διαθέσιμη η τριάδα των τερματοφυλάκων.



O Πανσερραϊκός είναι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος που μπορεί να πετύχει κάποια ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή: ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα με τρεις σερί ήττες, χωρίς μάλιστα να σκοράρει, από ΑΕΚ (0-2 εκτός), ΟΦΗ (0-1 εντός) και Ολυμπιακό (0-5 εκτός), ωστόσο την περασμένη αγωνιστική, υποδεχόμενος τον Ατρόμητο, πέτυχε το παρθενικό του γκολ (με τον Μάρας) και κατέκτησε τον πρώτο πόντο μετά το 1-1 που έφερε με τους Περιστεριώτες.



Πιθανότατα να άξιζε τη νίκη καθώς είχε δοκάρι και κυριάρχησε στα XGoals (1,1 vs 0,4).



Προφανώς η ομάδα του Μπάτσι βρίσκεται στο ανέβασμά της.



Στο σχετικό πίνακα διαφοράς XGoals με τα κανονικά γκολ που έχουν πετύχει οι ομάδες, μετά τις τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος, η ομάδα των Σερρών κατέχει την 3η χειρότερη θέση (-0,61).



Αυτό πρακτικά σημαίνει πως έχει δημιουργήσει περισσότερα αναμενόμενα γκολ στα παιχνίδια της (0,86 κατά μέσο όρο) από όσα έχει πετύχει πραγματικά (0,25).



Ο Πανσερραϊκός ζόρισε και πέρσι τον Αρη: στο αντίστοιχο παιχνίδι της περσινής περιόδου, στα μέσα Δεκέμβρη, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κερδίσει, πολύ δύσκολα, με 1-0, με γκολ του Σαμόρα στο 85o λεπτό.



Για να δούμε αν ο Μανόλο Χιμένεθ θα βρει την 5η σερί νίκη του στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο με έναν ανάλογο, όπως πέρσι, τρόπο: ένα χρυσό late goal.



Αλλωστε είναι κάτι που δείχνει να το συνηθίζει στη μέχρι στιγμής θητεία του στον Αρη.

25.09.2025, 19:57