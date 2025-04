Η αντίληψη των πάγκων για το ποδόσφαιρο έδωσε τους τρεις βαθμούς στον Αρη

Οι Αγγλοι συνηθίζουν να λένε «take care of the pennies and the pounds will take care of themselves», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει πως αν προσέξεις τις πένες, δηλαδή τα κέρματα μικρής αξίας, τότε οι λίρες, τα μεγαλύτερα ποσά, θα προκύψουν ως φυσικό επακόλουθο