ΠΑΟΚ με Ζαφείρη, αλλά και Γιακουμάκη, Πέλκα, Μιχαηλίδη και άλλον στόπερ

Το σύνολο του Λουτσέσκου πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα όπου έχει κερδίσει τα πιο πολλά ντέρμπι! Έχει φθάσει στο σημείο ο ΠΑΟΚ να επικρατεί και με σχετική ευκολία σε αυτά τα ιδιαίτερα εξάποντα παιχνίδια κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Εκεί ποντάρει ο ΠΑΟΚ και για τη συνέχεια. Να πάει το πρωτάθλημα στα playoffs και εκεί να επιδείξει την ίδια ευχέρεια για να πετύχει τον πιο μεγάλο του στόχο.Ο ΠΑΟΚ αντέχει και στην Ευρώπη, παρά τις άτυχες και άδικες ισοπαλίες με Μπραν, Μακάμπι και Λουντογκόρετς. Μπορούσε και έπρεπε ο Δικέφαλος να έχει άλλους δύο ή τέσσερις πόντους τουλάχιστον από αυτά τα παιχνίδια, αλλά έστω κι έτσι η πρόκριση είναι στο χέρι του. Με έναν πόντο (ή και τρεις) κόντρα στην Μπέτις (ο ΠΑΟΚ δεν χάνει στην Τούμπα από Ισπανούς) ή με ισοπαλία στη Γαλλία κόντρα στη Λυών, ο Δικέφαλος θα συνεχίσει και στην Ευρώπη, έχοντας πετύχει το minimum σε αυτή τη φετινή πορεία.Υπάρχει και το κύπελλο, όπου στις 6 Ιανουαρίου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο σε νοκ άουτ ματς και μετά -εφόσον περάσει- πάει στο Καραϊσκάκης. Όλα για όλα! Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ σε νοκ άουτ ματς και είναι βέβαιο ότι σε αυτή τη φάση της χρονιάς, το μεγάλο άγχος θα το έχουν οι ερυθρόλευκοι…Ο ΠΑΟΚ έκανε ό τι έκανε μέχρι τον Δεκέμβριο, με ένα ρόστερ που τώρα τελευταία έφθασε στα όριά του. Ένα ρόστερ στο οποίο ο Λουτσέσκου έχει ενεργοποιήσει 24 παίκτες! Τελευταίοι στο rotation ο Πέλκας λόγω προβλημάτων, ο Μύθου που πείθει όλο και περισσότερο, ο Μπιάνκο που αρέσει σε όλα του και ο Βολιάκο! Έχουμε την αίσθηση ότι κανέναν από αυτούς (τους τελευταίους του rotation) δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει ο Λουτσέσκου, όσο και αν για παράδειγμα ο Ιταλός στόπερ δεν φθάνει στα ανώτερα επίπεδα απόδοσης. Πριν από αυτούς υπάρχουν άλλοι 20 ενεργοί και έτοιμοι!Τώρα όμως; Τώρα και κατά την επιστροφή στα παιχνίδια Ελλάδας και Ευρώπης, ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα πολύ πιο γεμάτο ρόστερ για να διακριθεί και να τα καταφέρει. Η δουλειά, η φιλοσοφία και η νοοτροπία του Λουτσέσκου είναι πάνω απ όλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά από αρχές Ιανουαρίου και μετά και το ρόστερ ξεπερνάει τα μέχρι τώρα δεδομένα.- Ο Ζαφείρης έρχεται να γεμίσει με απίστευτη ποιότητα και ενέργεια το κέντρο. Πεντάδα χαφ τώρα και… ο ΠΑΟΚ δεν φοβάται τίποτα εκεί….- Στην επίθεση όπου και ο Λουτσέσκου ζορίστηκε τελευταία, αποκτήθηκε ένας ακόμη φορ όπως ο Γερεμέγεφ, ενώ επιστρέφει και ο Γιακουμάκης που είναι από τους πολυτιμότερους στη λειτουργία της ομάδας, σε περίοδο που και ο Μύθου δείχνει να… μεγαλώνει.- Και στην άμυνα το ρόστερ έφθασε στα όριά του με τον Θυμιάνη να παίζει στους τελευταίους αγώνες. Ο κορυφαίος της ομάδας -μέχρι τώρα- Μιχαηλίδης επιστρέφει σε περίοδο που η ομάδα είναι κοντά να αποκτήσει και έναν ακόμη στόπερ, τον εν δυνάμει πρώτο της!Ο ΠΑΟΚ αλλάζει, ο ΠΑΟΚ ενισχύεται και μπαίνει στο δεύτερο μισό της χρονιάς πολύ πιο δυνατά, έχοντας πάθει, έχοντας μάθει, στηριζόμενος όμως και πάλι στα μεγάλα πλεονεκτήματα που του δίνει η δουλειά του Λουτσέσκου και η ενίσχυση σε όλες τις γραμμές…