Μόνο έτσι ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα…

Η μεγάλη ομάδα οφείλει να ξεπερνάει κάθε δυσκολία που της παρουσιάζεται και να φθάνει στον στόχο της και στο αποτέλεσμα. Έτσι ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου παίρνει τα πρωταθλήματα, έτσι πρέπει να κάνει και φέτος. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει…Ο ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά είχε να αντιμετωπίσει μία καταπληκτική ομάδα για τα δεδομένα της και το μπάτζετ της. Ένα σύνολο με εξαιρετική νοοτροπία και επιθετικό ποδόσφαιρο σε όλα τα γήπεδα.Σε αυτή την αναμέτρηση έπρεπε να ξεπεράσει την ενέργεια που σπατάλησε με την Μπραν, αλλά και το σοκ που προκάλεσε ο τρόπος που ήρθε το αποτέλεσμα.Εδώ και εβδομάδες ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει την απουσία του σπουδαίου και πολύ επιδραστικού Κωνσταντέλια, επιπροσθέτως όμως και άλλες απουσίες μεσοεπιθετικών!Μέσα στον αγώνα προέκυψε και ο Σιδηρόπουλος! Μία διαιτησία 100-0 σε μεγάλες φάσεις υπέρ του Λεβαδειακού (στο σουτ Τάισον έχουμε τον ορισμό το χέρι πάει στην μπάλα) και 70-30 στα μικρά-μικρά! Αδιανόητο για τέτοιο ματς και από έναν διαιτητή που έπρεπε να μην σφυρίζει από την καθομολογημένη εύνοια του Ολυμπιακού στο ματς με τον Ατρόμητο που τιμωρήθηκε μόνο ο VAR.Ήταν πολλά όλα αυτά για να αντιμετωπιστούν μαζί και ταυτόχρονα. Ήταν όμως και πολύ κρίσιμο το χρονικό διάστημα, αυτή η περίοδος μέσα στη σεζόν. Ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του τα αντιλήφθηκαν σε απόλυτο βαθμό, βγάζοντας μεγάλη αποφασιστικότητα από το ξεκίνημα του αγώνα, αλλά και σε κάθε δύσκολη-ανάποδη στιγμή. Πίεσαν οι ασπρόμαυροι με όλες τις δυνάμεις τους. Εκτέθηκαν στις μεταβάσεις, όταν δέχονταν γκολ μπορούσαν να παραμείνουν ψύχραιμοι, το ίδιο όταν έμειναν και με δέκα παίκτες. Πολλά στραβά, φοβερές ψυχικές και σωματικές δυνάμεις για να έρθει ένα από τα πιο κρίσιμα αποτελέσματα της ομάδας σε όλη τη σεζόν.Απόδειξη όλων αυτών, η δήλωση του Ντέγιαν Λόβρεν, ενός πρώην παίκτη της Λίβερπουλ, ο οποίος έλεγε μετά το ματς: «Αυτή η νίκη θα είναι στις πέντε καλύτερες της καριέρας μου! Θα την θυμάμαι για πάντα. Σήμερα ήταν ένα ειδικό παιχνίδι με πολύ πάθος. Παλεύαμε εναντίον 11 και ίσως ενός ακόμα ανθρώπου, αλλά παίξαμε σαν άνδρες. Καταθέσαμε την ψυχή μας και πήραμε μια σημαντική νίκη».Σωστά πανηγυρίζουν στον ΠΑΟΚ για την επικράτηση, καλώς τη σχολιάζουν με τόσο έντονο τρόπο, έτσι ώστε να τους μείνει! Πρέπει να θυμούνται για όλη τη χρονιά! Μόνο με τέτοια νοοτροπία και τέτοια προσπάθεια σαν αυτή της Λειβαδιάς θα κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα…