Αν ο Λουτσέσκου δεν έκανε αλλαγές…

Άξιζε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ γιατί από το 20΄ μέχρι το 80΄ ήταν πολύ ανώτερος των αντιπάλων του.Έπρεπε να κερδίσει γιατί έπαιζε στην έδρα του και εδώ είχε χάσει και άλλους πόντους στο ξεκίνημα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ.Δικαιούνταν το τρίποντο η ομάδα του Λουτσέσκου βάσει ευκαιριών και τελικών προσπαθειών που έφθασαν στις 16 με 9, αφού αυτός είχε τις μεγάλες φάσεις στο μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης.Μέχρι το 80΄ περίπου ο Λουτσέσκου είχε κάνει μόνο μία αλλαγή! Αφού του έλειπε ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας και ο Καμαρά, ήταν φανερό ότι δεν είχε πολλές και ποιοτικές αλλαγές. Ήταν μία αρνητική δικαίωση γι αυτόν. Στο 79΄ έβγαλε τον αεικίνητο και πάντα επικίνδυνο Τάισον που όμως δεν είχε άλλες δυνάμεις και στο 84΄ έγινε το μοιραίο…Δυστυχώς… Κρίμα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ο Τσάλοφ άλλαξε τον Γιακουμάκη, έγινε ολοφάνερο και αποδείχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με δέκα. Σα να έπαιζε η Μπραν με 12! Τα χάσαν στον Δικέφαλο! Τα λάθη του Ρώσου, οι αντιδράσεις του κοινού έφεραν έναν αδικαιολόγητο πανικό. Ξαφνικά οι Νορβηγοί ανέβηκαν, κέρδιζαν δεύτερες μπάλες και έκλεισαν τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του.Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, Πέρσι όμως… Τότε που ο ΠΑΟΚ έχανε με τον ίδιο αυτόν τρόπο προβαδίσματα στο πρωτάθλημα. Καμία ψυχραιμία, χαμένες μπάλες, κανένας έλεγχος, κλείσιμο στην περιοχή και κάπως έτσι ερχόταν το μοιραίο…. Έγινε και απόψε στο κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς.Οι παίκτες μετά το τελικό σφύριγμα ήταν πάρα πολύ απογοητευμένοι. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία πρόκρισης (έτσι θα συνέβαινε με τον ΠΑΟΚ στους δέκα βαθμούς) ενώ χάθηκαν και πάρα πολλές δυνάμεις για τη συνέχεια. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο ματς με τον εξαιρετικό Λεβαδειακό και πλέον όλα είναι ανοικτά σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη…Ο Λουτσέσκου πάντα ήταν εξαιρετικός στη διαχείριση του ρόστερ και των ανθρώπων. Τώρα έχει να διαχειριστεί μία δύσκολη κατάσταση. Με τρεις απόντες είναι φανερά σε οριακό σημείο το rotation του. Τώρα χάθηκαν και πολλές δυνάμεις, αλλά και πώς να αλλάξει του αποψινούς βασικούς του όταν βλέπει σε κακή κατάσταση πολλούς αναπληρωματικούς σε κομβικές θέσεις; Μια δύσκολη εξίσωση την οποία πρέπει να λύσει ένας εξαιρετικός προπονητής που βεβαίως γνωρίζει την ομάδα του καλύτερα από όλους…