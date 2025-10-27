Μετά και τα ντέρμπι καλύτερος από όλους ο ΠΑΟΚ

Τελείωσε η όγδοη αγωνιστική σε πρωτάθλημα 32 συνολικών αγώνων. Είμαστε ακριβώς στο 1/4 του μαραθωνίου, ενώ έχουν διεξαχθεί και τα πρώτα ντέρμπι των κύριων διεκδικητών του τίτλου. Πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ! Καλύτερος όλων είναι ο ΠΑΟΚ…





Δεν είναι λίγα όλα αυτά. Έχουμε γεμάτη εικόνα 15 αγώνων μαζί με Ευρώπη και κύπελλο και κάπως έτσι πλέον γνωρίζουμε την ταυτότητα της κάθε ομάδας.



Σε όλους τους τομείς ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί! Πάει καλά σχεδόν σε όλα και μέχρι στιγμής είναι ο πιο επιτυχημένος σε σχέση με τις άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες.



Για τα ρόστερ θα δούμε και στην πορεία ποιος προπονητής θα βρει τον τρόπο να πάρει περισσότερα από τους παίκτες του. Κι εδώ βέβαια ο Λουτσέσκου πρωταγωνιστεί!



Από νοοτροπία ο ΠΑΟΚ είναι πολύ-πολύ δυνατός και δεν λυγίζει ούτε στο 0-1 με τον Ολυμπιακό, ούτε καν στο 2-3 που του γυρίζει η Λιλ όπου καταφέρνει να την… αποστομώσει πηγαίνοντας το ματς προς το… 2-5!



Το Πέμπτη-Κυριακή δεν το ξέρει κανείς καλύτερα από τον ΠΑΟΚ! Μία κανονική… επιστήμη για το σώμα, αλλά και το μυαλό των παικτών.



Εδώ και καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα, για πολλούς και διάφορους λόγους φαίνεται ότι καλύτερη προοπτική να το διεκδικήσουν έχουν ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έχοντας στον πάγκο του τέσσερις προπονητές σε οκτώ αγώνες, συνεχίζει να κάνει επανεκκίνηση στην… επανεκκίνηση και πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά για να μας πείσει ότι μπορεί να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα. Κανείς δεν κερδίζει τίτλο από το πρώτο τέταρτο της σεζόν, όλα και όλοι κρίνονται σε διάρκεια χρόνου, από εκεί και πέρα όμως βγάζουμε συμπεράσματα για:- Το ποδόσφαιρο κάθε ομάδας με την τακτική της, τη χημεία με τη σύνδεση χαρακτηριστικών, τα υπέρ και τα κατά- Το ρόστερ τους στην πράξη και όχι στη θεωρία του καλοκαιριού- Τη νοοτροπία τους σε «μικρά», «μεγάλα» ματς, στα εντός και στα εκτός έδρας, σε όλα…- Τη διαχείριση του… Ευρώπη-Ελλάδα και του πολύ πιο δύσκολου Πέμπτη-Κυριακή- Τη διαχείριση των κρίσεωνΔεν είναι λίγα όλα αυτά. Έχουμε γεμάτη εικόνα 15 αγώνων μαζί με Ευρώπη και κύπελλο και κάπως έτσι πλέον γνωρίζουμε την ταυτότητα της κάθε ομάδας.Σε όλους τους τομείς ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί! Πάει καλά σχεδόν σε όλα και μέχρι στιγμής είναι ο πιο επιτυχημένος σε σχέση με τις άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες.Καθαρά ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία ότι το κυριαρχικό και συνδυαστικό ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, είναι ανώτερο από κάθε τι που παρουσιάζουν οι μεγάλοι του αντίπαλοι. Εννοείται και από το ποδόσφαιρο των μονομαχιών του Ολυμπιακού που δεν ξέρει ούτε built up να κάνει.Για τα ρόστερ θα δούμε και στην πορεία ποιος προπονητής θα βρει τον τρόπο να πάρει περισσότερα από τους παίκτες του. Κι εδώ βέβαια ο Λουτσέσκου πρωταγωνιστεί!Από νοοτροπία ο ΠΑΟΚ είναι πολύ-πολύ δυνατός και δεν λυγίζει ούτε στο 0-1 με τον Ολυμπιακό, ούτε καν στο 2-3 που του γυρίζει η Λιλ όπου καταφέρνει να την… αποστομώσει πηγαίνοντας το ματς προς το… 2-5!Το Πέμπτη-Κυριακή δεν το ξέρει κανείς καλύτερα από τον ΠΑΟΚ! Μία κανονική… επιστήμη για το σώμα, αλλά και το μυαλό των παικτών.

Το πιο βασικό από όλα, πάνω και από τις νίκες στα εξάποντα στα ντέρμπι: Ο ΠΑΟΚ πέρασε την κρίση του. Τότε που με την πρώτη γκέλα τον αποδοκίμαζε το ίδιο του το κοινό! Τα κατάφερε η ομάδα μέσα στα αποδυτήριά της, απομονώθηκε και αντέδρασε θετικά.



Για όλα αυτά, μαζί με τις βαθμολογίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ μπορεί να αισθάνεται καλά! Πολύ καλά…



Έτσι και χθες στο ΠΑΟΚ-Βόλος. Χάθηκε ένα πρώτο ημίχρονο με μικρές εντάσεις, αργές ταχύτητες με την μπάλα ή χωρίς αυτή στο πρες, αλλά στο δεύτερο μέρος, το γκολ του Γιακουμάκη σε στημένη φάση άλλαξε τον ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε πολλές φάσεις, με τον Οζντόεφ βρήκε τρόπο να εκτελέσει από τις πλεονεκτικές θέσεις που θέλει και το πιο σημαντικό είναι ότι στον αγώνα με την τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος δεν δέχθηκε ούτε ευκαιρία! Ούτε υποψία…



Εξαιρετικά τα πάει ο Γιακουμάκης στα καθήκοντα που δίνει ο Λουτσέσκου στα φορ! Πάρα πολύ καλός και φυσικά θα έρθουν και τα γκολ. Ο Μεϊτέ αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για το κέντρο και σιγά-σιγά το ενεργό rotation αυξάνεται. Όλα καλά και σε αυτό το πεδίο…



* Όποιος ζητάει πέναλτι στο κακοπαιγμένο θεάτρο Λάμπρου επιδιώκει να δημιουργήσει εντυπώσεις. Όποιος θεωρεί ότι ο Μύγας δεν ανέτρεψε τον Ντεσπόντοφ στην επόμενη φάση, δεν πρέπει -πολύ απλά- να ασχολείται με το άθλημα.



* Και κάτι ακόμη για τη διαιτησία… Για την ΑΕΚ κάνουν τεράστια λάθος όσοι τους κοντράρουν στην μόνιμη και εμμονική επιλογή τους να ασχολούνται με την ΕΠΟ, τη διαιτησία και το Λανουά. Αφήστε τους… Μια χαρά τα πάνε! Ας σκεφτούν ότι αν σταματήσουν με όλα αυτά, μπορεί και να ασχοληθούν με το κανονικό ποδόσφαιρο και να θυμηθούν τελικά αν έχουν να κερδίσουν ντέρμπι έξι-εφτά ή οκτώ μήνες.

