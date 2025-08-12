Πώς και γιατί δεν μπορούν ή δε θέλουν να συνεννοηθούν ΑΣ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ…

Κλείσιμο

Ο πρώτος έγραφε… «συνελήφθης αδιάβαστος, το 12μηνο τρέχει από την υπογραφή του μνημονίου και όχι από την ημερομηνία σύστασης εταιρίας ειδικού σκοπού».Ο δεύτερος σχολίαζε… «ήσουν ντεφορμέ γιατί σου έλεγε η δικηγόρος τις ημερομηνίες και έδειχνες να μην καταλαβαίνεις, ότι το 12μηνο ξεκινάει από τη σύσταση εταιρίας ειδικού σκοπού».Ο ένας έκρινε εμένα γιατί κατάλαβε… άσπρο διαβάζοντας και τα σχόλια της ΠΑΕ, ο άλλος γιατί κατάλαβε… μαύρο, το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από την τοποθέτηση της κ. Γιαννακοπούλου. Ο ένας κατάλαβε ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα από την ώρα της υπογραφής, ο άλλος ότι δεν δίνεται χρονοδιάγραμμα! Και για τα δύο πάντως «έφταιγε» ο δημοσιογράφος. Έχει και συνέχεια όλο αυτό…Το μνημόνιο μπορεί και να μην το έμαθα… απέξω, αλλά για το 12μηνο συν τέσσερις μήνες που θα ξεκινούσε να μετράει από τώρα, το είχα στο μυαλό. Έλα όμως που η Γιαννακοπούλου (δικηγόρος του ΑΣ) επέμενε όταν μου απαντούσε και έλεγε ότι… «ΟΧΙ, ΔΕΝ ορίζεται και το αφήνουν αόριστο συνδυάζοντάς το χρονικά με την εταιρία ειδικού σκοπού» που οι της ΠΑΕ θέλουν να ορίσουν. Κάπου εκεί, όταν η γυναίκα που κάνει τη δουλειά της και ασχολείται με αυτό επαγγελματικά και συνέχεια, σου τονίζει κάτι τέτοιο, αρχίζεις να αμφιβάλεις!Λίγη ώρα μετά η ΠΑΕ αντιδρά άμεσα και δημοσιοποιεί το ακριβές σημείο που αναφέρει… «σε περίπτωση που εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή του παρόντος» και φυσικά καλώ την κ. Γιαννακοπούλου γιατί δεν γίνεται να τρελαθούμε και άλλο… Και τι μου απαντάει: «Έχω στα χέρια μου άλλο έγγραφο που αναφέρει αυτό το οποίο είπα». Και όμως…Αντιλαμβάνεστε; Μπορείτε να διανοηθείτε πώς πάμε να βγάλουμε άκρη με τις διαφορές στις θέσεις των δύο πλευρών; Ο καθένας έχει στα χέρια του άλλα έγγραφα! Για τον κόσμο όμως φυσικά και θα φταίει ο δημοσιογράφος, έστω και αν κατηγορείται για δύο ακριβώς αντίθετα πράγματα!Να πάμε σε άλλα; Ρωτάς για την αφορμή που δόθηκε από την τοποθέτηση Κυριάκου στη ΓΣ και αν τους ζήτησε πράγματι να ανακαλέσει και απαντούν κάτι άλλο για επίσημη θέση της ΠΑΕ. Λες και ο Κυριάκος δεν εκπροσωπούσε την ΠΑΕ και στη ΓΣ και μετά….Ρωτάς για την ιστορικά λεγόμενη ατάκα Κατσαρή… «το γήπεδο θα το πάρει εξ αρχής όποιος δείξει έργο με πράξεις και γιατί αυτό δεν ίσχυσε με τον Μυστακίδη» και αντιδρούν σα να μην ειπώθηκε ποτέ!Αναρωτιέσαι για το σημαντικό θέμα των οικονομικών εγγυήσεων: «Μα γιατί εκείνο το βράδυ που βρεθήκατε στα γραφεία του ΑΣ με την ΠΑΕ δεν ανοίξατε διάλογο για να ξεκαθαρίσει το θέμα των εγγυήσεων», απαντούν… «μα εκείνοι μας πίεζαν και δεν είχαμε χρόνο για κάτι τέτοιο» και όταν υποστηρίζεις: «Ναι αλλά για τα τετραγωνικά του ΑΣ στο νέο γήπεδο μιλήσατε» και… το παραδέχονται! Πάλι ο δημοσιογράφος φταίει!Για το μόνο που όλοι συμφωνούν είναι ότι ο Κατσαρής χειρίστηκε το θέμα εξ αρχής πολύ λάθος, αλλά… «εσύ δεν έπρεπε να θέτεις ερωτήσεις για το τι έκανε, για να μην οδηγηθεί σε παραίτηση». Έγραψε αλήθεια εδώ στη Θεσσαλονίκη κάποιος δημοσιογράφος κάτι προσβλητικό για τον Κατσαρή;Από όπου και αν το δεις το θέμα ΠΑΕ και ΑΣ είναι σε απόσταση, είναι δεδομένο ότι ο Σαββίδης αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη, σε αντίθεση με τη θετική διάθεση που προκαλεί στον ΑΣ ο Μυστακίδης. Βλέπαμε χθες τον κ. Κωνσταντινίδη -έστω και ακούσια- πολλές φορές να τον υπερασπίζεται!Επ’ αυτού πολλοί ισχυρίζονται (και μπορεί να έχουν ένα δίκιο) ότι τελευταία ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ κινητοποιείται με αφορμή αυτές τις εξελίξεις κάτι που θεωρούν θετικό, ξεχνώντας όμως ότι οι ίδιες εξελίξεις προκαλούν ένα τεράστιο-ανυπολόγιστο κακό μέσα από το διχαστικό κλίμα που δημιούργησε η παρουσία δεύτερου πόλου στον ΠΑΟΚ.