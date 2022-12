Άλλος πληρώνει, άλλος γλεντάει

Oπως ο τίτλος θρυλικού γουέστερν του μακαρίτη Σέρτζιο Λεόνε: «The Good the Bad and the Ugly».Είναι σε όλους γνωστό. Κάθε προεκλογική περίοδος το εφαλτήριο λαϊκισμού. Απ’ όλες τις παρατάξεις. Προς ικανοποίηση της πελατείας.Ως εκ τούτου, ο Χρήστος Σταϊκούρας έτριξε τα δόντια στους τραπεζίτες. Από κοντά και ο Τσίπρας. Σιγά που το «αριστερό αγόρι» θα έχανε τέτοια ευκαιρία. Και περίπου διεμήνυσε, απειλητικά και κοφτά: εγώ θα τους καταβρόχθιζα για breakfast.Προς τι όλα αυτά; Μα φυσικά προς όφελος των δανειοληπτών. Με τη γνωστή και διαχρονική πονηρία: δανείζομαι, αγοράζω, δεν πληρώνω. Και γιατί δεν πληρώνεις; Επειδή δεν έχω. Μα έχεις. Ναι, σου λέει, αλλά αυτά τα κρατάω για μια ώρα ανάγκης. Ποια ανάγκη; Να σπουδάσω τα παιδιά μου στην Αγγλία και να δώσω το κατιτίς στην κόρη μου!Στην πραγματικότητα πολλοί εξ αυτών των «αδέκαρων» σκέφτονται ως εξής: θα διαπραγματευτώ και με την τράπεζα αλλά και με την κυβέρνηση και στο τέλος κάτι θα κερδίσω. Πονηρός ο βλάχος.Η μεν τράπεζα μπορεί να υποχωρήσει. Η δε κυβέρνηση, καθώς και η αντιπολίτευση, προκειμένου να κερδίσουν την ψήφο μου, κάτι θα κάνουν. Ποιο το αποτέλεσμα; Στο τέλος βγαίνουν δικαιωμένοι. Κάπου η τράπεζα υποχωρεί και οι δόσεις «κονταίνουν». Και κάπου, προεκλογικά, τα κόμματα διαγκωνίζονται μεταξύ τους, ποιο θα κερδίσει τους περισσότερους με τις υποσχέσεις που θα δώσει.Ως εκ τούτου, χαμένοι όλοι οι άλλοι. Οι συνεπείς. Που τις δόσεις τους πληρώνουν. Χαμένοι και οι άλλοι. Ποιοι «άλλοι»; Οσοι δεν δανείστηκαν. Οσοι δεν έχουν ακίνητη ιδιοκτησία. Οσοι δεν ακολούθησαν την πατρική συμβουλή «φρόντισε, παιδάκι μου, να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου».Το αποτέλεσμα; Μα φυσικά οι αθώοι πληρώνουν τα σπασμένα των συστηματικών κοπανατζήδων. Αμ ποιος θα πληρώσει; Ο Σταϊκούρας; Ο Τσίπρας; Ο Βαρουφάκης; Ολοι αυτοί έχουν δεμένο τον γάιδαρό τους. Οι αθώοι πληρώνουν τον λογαριασμό.