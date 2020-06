Κill them all

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Και μέσα στον τρόμο και την μεγάλη ανατριχίλα που διαπέρασε την ραχοκοκαλιά μας ξεχάσαμε κάτι εντελώς ιστορικό και διαχρονικό. Πως η βία είναι συστατικό μέρος, βασικό και θεμελιακό, της αμερικανικής κουλτούρας. Από την ολοκληρωτική εξολόθρευση όλων των ιθαγενών και όλων των φυλών κάθε Ινδιάνικης εκδοχής. Από τους ασύλληπτους λεβέντες της Κου Κλουξ Κλαν. Από τα επώνυμα , μεγαλοστελέχη της ίδιας κραταιάς οργάνωσης.Από τις αλλεπάλληλες δολοφονίες μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Όπως του Τζον Κένεντι, του Μπομπ Κένεντι, του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Από τις ναζιστικές επιδρομές στους ρακένδυτους αγρότες του Νοτίου Βιετνάμ. Από τις επιδρομές στις καλύβες αυτών των ρακένδυτων Βιετναμέζων αγροτών. Σε τέτοιο σημείο και σε τόσο μεγάλο, απίστευτο βαθμό, που αρκετά από τα καμάρια του αμερικανικού στρατού, άναβαν τον αναπτήρα τους, έβαζαν φωτιά στις στέγες και στη συνέχεια χασκογελώντας απολάμβαναν τις φλόγες και έτσι για πλάκα βίαζαν κοπέλες ακόμα και παιδιά. Αρκεί να ρίξετε μια ματιά στα αξεπέραστα ντοκιμαντέρ δύο Αμερικανών σκηνοθετών της εμβληματικής σειράς του Netfilx με τον γενικό τίτλο «The Vietnam War»Σας βεβαιώ. Δεν υπάρχει ταινία, ακόμα και κωμωδία Made in USA που να μην έχει έστω και μία σκηνή ξυλοδαρμού. Η βία είναι όρος της ύπαρξής τους. Τις διαφορές τους τις λύνουν με τα κουμπούρια. Και η οπλοκατοχή και η οπλοχρησία ξεπερνάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αν επισκεφθείς κάποια περιοχή, μακράν από Νέα Υόρκη, Λος Αντζελες (το μισό γιατί το υπόλοιπο είναι χειρότερο και από Αφγανιστάν), Σαν Φρανσίσκο και μερικούς άλλους κοσμοπολίτικους προορισμούς, τότε θα καταλήξεις στο εξής συμπέρασμα: ακόμα και το χειρότερο και το πιο καθυστερημένο ελληνικό χωριό είναι δέκα φορές καλύτερο και προτιμότερο από εκείνο στη Νεμπράσκα το οποίο κατοικείται από ζόμπιΗ βία, ο φόβος, ο τρόμος, οι πινακοθήκες τεράτων και η μόνιμη και πιο ασφαλής κατοικία πάσης φύσεως Serial Killers μόνο στις ΗΠΑ. Σκεφτείτε κάτι εντελώς απλό. Οπου το Αμερικανικό «Ιππικό» έχει μπουκάρει, σε οποιαδήποτε γωνιά της υφηλίου, έχει προκαλέσει μόνο καταστροφές. Μόνο στάχτες και μπούρμπερη. Οι Αγγλοι αποικιοκράτες, εκτός από βία, έφτιαξαν υποδομές. Το ίδιο και οι Γάλλοι. Οι Αμερικανοί μόνο καταστροφές. Παντού. Η ιστορία είναι γραμμένη μόνο με αίμα, με μαζικές εκτελέσεις, με μαρτύρια, βασανιστήρια, με ατελείωτο ρατσισμό και με καταστροφές. Χιροσίμα, Ναγκασάκι, Βιετνάμ, Λάος, Ινδοκίνα, Ιράκ, παντού. Οπου πηγαίνουν τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Πίσω τους αφήνουν πτώματα και παντού ερείπια. Η βία είναι όρος ύπαρξης, υπεροχής αλαζονείας και εξουσίαςΚαι τέλος. Με την εξαίρεση μιας πρωτοποριακής ελίτ, ίσως της καλύτερης όλων των εποχών, της πιο ανήσυχης και της πιο συγκροτημένης, οι μεγάλες μάζες του πληθυσμού διαθέτουν τους χειρότερους ποιοτικούς δείκτες κάθε δραστηριότητας. Από την παχυσαρκία, τον πρωταθλητισμό στο ρεκόρ δολοφονιών ετησίως, στον αχαλίνωτο ρατσισμό, μέχρι και τον ολοσχερή και αθεράπευτο αναλφαβητισμό. Όπως και στο Far West η επωδός παραμένει ίδια: Kill them All!Ευρώπη και πάλι Ευρώπη. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Αμερική ούτε από μακριά με κιάλια!