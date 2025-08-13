ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Τέλος ο Άλεξ Αντετοκούνμπο από τον ΠΑΟΚ, τον κοιτάζει ο Άρης
SPORTS
ΠΑΟΚ Άλεξ Αντετοκούνμπο Άρης

Τέλος ο Άλεξ Αντετοκούνμπο από τον ΠΑΟΚ, τον κοιτάζει ο Άρης

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Τέλος ο Άλεξ Αντετοκούνμπο από τον ΠΑΟΚ, τον κοιτάζει ο Άρης
5 ΣΧΟΛΙΑ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο ο οποίος ενίσχυσε την ομάδα μπάσκετ την περασμένη αγωνιστική περίοδο. 

Τον παίκτη φέρεται να κοιτάζει ο Άρης ο οποίος θέλει ενίσχυση στους φόργουορντ. 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ 

Λύση συνεργασίας με Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.


Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο

Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα

Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης