Τέλος ο Άλεξ Αντετοκούνμπο από τον ΠΑΟΚ, τον κοιτάζει ο Άρης
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο ο οποίος ενίσχυσε την ομάδα μπάσκετ την περασμένη αγωνιστική περίοδο.
Τον παίκτη φέρεται να κοιτάζει ο Άρης ο οποίος θέλει ενίσχυση στους φόργουορντ.
Λύση συνεργασίας με Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
