Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομικός Ναρκωτικά TikTok Lifestyle Lamborghini Urus Πολυτέλεια Porsche Mercedes-AMG

Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ

Ο  34χρονος αστυνομικός είναι προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό 153 γραμμαρίων κοκαΐνης στο σπίτι του

Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ
Φρίξος Δρακοντίδης
272 ΣΧΟΛΙΑ
Πίσω από το τιμόνι μιας Lamborghini Urus, με το ταχύμετρο να αγγίζει τριψήφιες ενδείξεις, άνω των 200χλμ την ώρα, ο οδηγός κρατά με σιγουριά το δερμάτινο στεφάνι. Στον καρπό του, ένα χρυσό Rolex Daytona, ρολόι-σύμβολο στον κόσμο των πολυτελών χρονογράφων, με αξία που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Σε άλλο καρέ, ο ίδιος φαίνεται να επιταχύνει με μία Mercedes-AMG, γνωστή για τις επιδόσεις της, ενώ σε μια ακόμη σκηνή οδηγεί μία Porsche Cayenne σε δρόμο που οδηγεί προς την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αλεξανδρουπολη.

Το κοινό στοιχείο σε όλα αυτά τα στιγμιότυπα είναι ότι ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής και ότι όλες αυτές οι εικόνες προέρχονται από βίντεο και φωτογραφίες που ο ίδιος ανάρτησε στα stories του δημόσιου προφίλ του Instagram, από το 2019 και μετά, ενώ υπηρετούσε στην ελληνική αστυνομία.

Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ
Η πολυτελής Lamborghini Urus και το χρυσό Rolex Daytona

Οι εικόνες αυτές, που για χρόνια προβάλλονταν δημόσια στο προφίλ του, κατέληξαν μαζί με άλλες καταγγελίες στα γραφεία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., προκαλώντας εύλογα ερωτήματα και ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ερευνών. Σήμερα, ο 34χρονος αστυνομικός είναι προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό 153 γραμμαρίων κοκαΐνης στο σπίτι του.

Ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος, ωστόσο, το οπτικό υλικό που δημοσίευε για χρόνια αποτυπώνει έναν τρόπο ζωής που δύσκολα μπορεί να συμβαδίσει με τον μισθό ενός ενστόλου των 1.000 ευρώ.

Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ
Η Mercedes-AMG που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει σε γνωστό επιχειρηματία

Κλείσιμο
Στο βίντεο που βρίσκεται πλέον στα χέρια των «αδιάφθορων», ο Μπαταρλής εμφανίζεται να οδηγεί ο ίδιος όλα τα οχήματα που παρουσιάζονται: την πολυτελή Lamborghini Urus, τη Mercedes-AMG που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει σε γνωστό επιχειρηματία, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε φιλικές σχέσεις, και την Porsche Cayenne που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του.

Ο πρώην αστυνομικός tiktoker που συνελήφθει

Καθένα από αυτά τα αυτοκίνητα έχει αξία δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ το χρυσό Rolex Daytona στον καρπό του συμπληρώνει την εικόνα της χλιδής.

Σε μία ακόμη ανάρτηση, ο Μπαταρλής απαθανατίζει το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου γεμάτο με χαρακτηριστικές πορτοκαλί συσκευασίες και τσάντες Louis Vuitton. Είτε πρόκειται για προσωπικές αγορές είτε για δώρα, το μήνυμα που περνάει η εικόνα είναι ξεκάθαρο: πολυτέλεια και επίδειξη. Το στιγμιότυπο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα, ενισχύει την εικόνα ενός lifestyle που δε συναντά κανείς εύκολα στην καθημερινότητα ενός χαμηλόβαθμου αστυνομικού.

Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ
Ο Μπαταρλής απαθανατίζει το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου γεμάτο με χαρακτηριστικές πορτοκαλί συσκευασίες και τσάντες Louis Vuitton

Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων δεν επικεντρώθηκε μόνο στο πώς βρέθηκαν στα χέρια του αυτά τα πολυτελή αγαθά, αλλά και στο πώς η δημόσια εικόνα ενός αστυνομικού που επιλέγει να προβάλλει με τόσο ανοιχτό τρόπο τη χλιδή επηρεάζει την αξιοπιστία του Σώματος. Το αν οι εικόνες αυτές αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ή είναι μέρος μιας προσεκτικά στημένης διαδικτυακής περσόνας, είναι κάτι που θα κληθεί να αποσαφηνίσει η Δικαιοσύνη.

Μέχρι τότε, ο Βαγγέλης Μπαταρλής παραμένει προφυλακισμένος, δηλώνοντας αθώος, ενώ το βίντεο και οι φωτογραφίες που ο ίδιος ανάρτησε εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις και να τροφοδοτούν ερωτήματα για το παρασκήνιο της ζωής του.

Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Β. Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ


Ειδήσεις σήμερα:

Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος 

Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Κορωπί
Φρίξος Δρακοντίδης
272 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης