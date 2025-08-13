Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ
Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ
Ο 34χρονος αστυνομικός είναι προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό 153 γραμμαρίων κοκαΐνης στο σπίτι του
Πίσω από το τιμόνι μιας Lamborghini Urus, με το ταχύμετρο να αγγίζει τριψήφιες ενδείξεις, άνω των 200χλμ την ώρα, ο οδηγός κρατά με σιγουριά το δερμάτινο στεφάνι. Στον καρπό του, ένα χρυσό Rolex Daytona, ρολόι-σύμβολο στον κόσμο των πολυτελών χρονογράφων, με αξία που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Σε άλλο καρέ, ο ίδιος φαίνεται να επιταχύνει με μία Mercedes-AMG, γνωστή για τις επιδόσεις της, ενώ σε μια ακόμη σκηνή οδηγεί μία Porsche Cayenne σε δρόμο που οδηγεί προς την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αλεξανδρουπολη.
Το κοινό στοιχείο σε όλα αυτά τα στιγμιότυπα είναι ότι ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής και ότι όλες αυτές οι εικόνες προέρχονται από βίντεο και φωτογραφίες που ο ίδιος ανάρτησε στα stories του δημόσιου προφίλ του Instagram, από το 2019 και μετά, ενώ υπηρετούσε στην ελληνική αστυνομία.
Οι εικόνες αυτές, που για χρόνια προβάλλονταν δημόσια στο προφίλ του, κατέληξαν μαζί με άλλες καταγγελίες στα γραφεία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., προκαλώντας εύλογα ερωτήματα και ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ερευνών. Σήμερα, ο 34χρονος αστυνομικός είναι προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό 153 γραμμαρίων κοκαΐνης στο σπίτι του.
Ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος, ωστόσο, το οπτικό υλικό που δημοσίευε για χρόνια αποτυπώνει έναν τρόπο ζωής που δύσκολα μπορεί να συμβαδίσει με τον μισθό ενός ενστόλου των 1.000 ευρώ.
Στο βίντεο που βρίσκεται πλέον στα χέρια των «αδιάφθορων», ο Μπαταρλής εμφανίζεται να οδηγεί ο ίδιος όλα τα οχήματα που παρουσιάζονται: την πολυτελή Lamborghini Urus, τη Mercedes-AMG που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει σε γνωστό επιχειρηματία, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε φιλικές σχέσεις, και την Porsche Cayenne που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του.
Καθένα από αυτά τα αυτοκίνητα έχει αξία δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ το χρυσό Rolex Daytona στον καρπό του συμπληρώνει την εικόνα της χλιδής.
Σε μία ακόμη ανάρτηση, ο Μπαταρλής απαθανατίζει το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου γεμάτο με χαρακτηριστικές πορτοκαλί συσκευασίες και τσάντες Louis Vuitton. Είτε πρόκειται για προσωπικές αγορές είτε για δώρα, το μήνυμα που περνάει η εικόνα είναι ξεκάθαρο: πολυτέλεια και επίδειξη. Το στιγμιότυπο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα, ενισχύει την εικόνα ενός lifestyle που δε συναντά κανείς εύκολα στην καθημερινότητα ενός χαμηλόβαθμου αστυνομικού.
Το κοινό στοιχείο σε όλα αυτά τα στιγμιότυπα είναι ότι ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής και ότι όλες αυτές οι εικόνες προέρχονται από βίντεο και φωτογραφίες που ο ίδιος ανάρτησε στα stories του δημόσιου προφίλ του Instagram, από το 2019 και μετά, ενώ υπηρετούσε στην ελληνική αστυνομία.
Οι εικόνες αυτές, που για χρόνια προβάλλονταν δημόσια στο προφίλ του, κατέληξαν μαζί με άλλες καταγγελίες στα γραφεία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., προκαλώντας εύλογα ερωτήματα και ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ερευνών. Σήμερα, ο 34χρονος αστυνομικός είναι προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό 153 γραμμαρίων κοκαΐνης στο σπίτι του.
Ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος, ωστόσο, το οπτικό υλικό που δημοσίευε για χρόνια αποτυπώνει έναν τρόπο ζωής που δύσκολα μπορεί να συμβαδίσει με τον μισθό ενός ενστόλου των 1.000 ευρώ.
Στο βίντεο που βρίσκεται πλέον στα χέρια των «αδιάφθορων», ο Μπαταρλής εμφανίζεται να οδηγεί ο ίδιος όλα τα οχήματα που παρουσιάζονται: την πολυτελή Lamborghini Urus, τη Mercedes-AMG που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει σε γνωστό επιχειρηματία, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε φιλικές σχέσεις, και την Porsche Cayenne που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του.
Καθένα από αυτά τα αυτοκίνητα έχει αξία δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ το χρυσό Rolex Daytona στον καρπό του συμπληρώνει την εικόνα της χλιδής.
Σε μία ακόμη ανάρτηση, ο Μπαταρλής απαθανατίζει το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου γεμάτο με χαρακτηριστικές πορτοκαλί συσκευασίες και τσάντες Louis Vuitton. Είτε πρόκειται για προσωπικές αγορές είτε για δώρα, το μήνυμα που περνάει η εικόνα είναι ξεκάθαρο: πολυτέλεια και επίδειξη. Το στιγμιότυπο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα, ενισχύει την εικόνα ενός lifestyle που δε συναντά κανείς εύκολα στην καθημερινότητα ενός χαμηλόβαθμου αστυνομικού.
Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων δεν επικεντρώθηκε μόνο στο πώς βρέθηκαν στα χέρια του αυτά τα πολυτελή αγαθά, αλλά και στο πώς η δημόσια εικόνα ενός αστυνομικού που επιλέγει να προβάλλει με τόσο ανοιχτό τρόπο τη χλιδή επηρεάζει την αξιοπιστία του Σώματος. Το αν οι εικόνες αυτές αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ή είναι μέρος μιας προσεκτικά στημένης διαδικτυακής περσόνας, είναι κάτι που θα κληθεί να αποσαφηνίσει η Δικαιοσύνη.
Μέχρι τότε, ο Βαγγέλης Μπαταρλής παραμένει προφυλακισμένος, δηλώνοντας αθώος, ενώ το βίντεο και οι φωτογραφίες που ο ίδιος ανάρτησε εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις και να τροφοδοτούν ερωτήματα για το παρασκήνιο της ζωής του.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Κορωπί
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Κορωπί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα