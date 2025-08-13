Η Lamborghini, το Rolex και οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Μπαταρλή που τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ

Ο Μπαταρλής απαθανατίζει το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου γεμάτο με χαρακτηριστικές πορτοκαλί συσκευασίες και τσάντες Louis Vuitton

Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων δεν επικεντρώθηκε μόνο στο πώς βρέθηκαν στα χέρια του αυτά τα πολυτελή αγαθά, αλλά και στο πώς. Το αν οι εικόνες αυτές αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ή είναι μέρος μιας προσεκτικά στημένης διαδικτυακής περσόνας, είναι κάτι που θα κληθεί να αποσαφηνίσει η Δικαιοσύνη.Μέχρι τότε, ο Βαγγέλης Μπαταρλής παραμένει προφυλακισμένος, δηλώνοντας αθώος, ενώ το βίντεο και οι φωτογραφίες που ο ίδιος ανάρτησε εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις και να τροφοδοτούν ερωτήματα για το παρασκήνιο της ζωής του.