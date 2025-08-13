Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
«Ibiza Final Boss»: Ο 26χρονος Βρετανός που έγινε viral χορεύοντας σε κλαμπ
«Ibiza Final Boss»: Ο 26χρονος Βρετανός που έγινε viral χορεύοντας σε κλαμπ
Ξεκίνησε από ένα απλό αστείο στο TikTok αλλά εξελίχθηκε σε διασημότητα
Πριν από λίγες ημέρες ένας 26χρονος Βρετανός από το Νιούκαστλ, ο Jack Kay, κατάφερε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok να μεταμορφωθεί σε διασημότητα και πλέον είναι παντού γνωστός ως «Ibiza Final Boss».
Όλα ξεκίνησαν όταν το κλαμπ«Zero Six West» στην Ίμπιζα δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου ο Jack εμφανίζεται να χορεύει με περίεργο τρόπο. Η εμφάνισή του, με καπελάκι κούρεμα, μεγάλα γυαλιά ηλίου, χοντρή χρυσή αλυσίδα στον λαιμό και μαύρη κολλητή μπλούζα, τραβάει όλα τα βλέμματα.
Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 25 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια εκτοξεύοντας τη δημοφιλία του νεαρού Βρετανού.
Πολλά νυχτερινά μαγαζιά στην Ίμπιζα πληρώνουν πλέον τον Jack για να έρθει στον χώρο τους ως επίσημος καλεσμένος, ενώ πολλές φορές κάθεται και δίπλα στους DJ που παίζουν.
Ο χαρακτηρισμός «Final Boss» ανήκει στο λεξιλόγιο των βιντεοπαιχνιδιών και σημαίνει στον τελικό, ισχυρότερο αντίπαλο που πρέπει να αντιμετωπίσεις στο παιχνίδι.
Οι χρήστες του Tik Tok χρησιμοποιούν χιουμοριστικά την εν λόγω φράση σε σχέση με τον Jack για να περιγράψουν τον απόλυτο «βασιλιά των πάρτι» της Ίμπιζας.
O 26χρονος έχει ήδη δεχτεί προτάσεις για να εμφανιστεί στην τηλεόραση (συμπεριλαμβανόμενου του Big Brother του ITV2), ενώ φημολογείται ότι σχεδιάζει μία περιοδεία στα κλαμπ της Ίμπιζας ως «Final Boss».
Όλα ξεκίνησαν όταν το κλαμπ«Zero Six West» στην Ίμπιζα δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου ο Jack εμφανίζεται να χορεύει με περίεργο τρόπο. Η εμφάνισή του, με καπελάκι κούρεμα, μεγάλα γυαλιά ηλίου, χοντρή χρυσή αλυσίδα στον λαιμό και μαύρη κολλητή μπλούζα, τραβάει όλα τα βλέμματα.
@zerosixwestibiza
does anyone know this absolute legend coz weve got 2 free guestlist with his name on it! . #ibiza2025 #zerosixwest #eivissa #ibiza #ibiza25♬ original sound - Zero Six West Ibiza
Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 25 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια εκτοξεύοντας τη δημοφιλία του νεαρού Βρετανού.
Πολλά νυχτερινά μαγαζιά στην Ίμπιζα πληρώνουν πλέον τον Jack για να έρθει στον χώρο τους ως επίσημος καλεσμένος, ενώ πολλές φορές κάθεται και δίπλα στους DJ που παίζουν.
@dailydoseofcliping
Jackkay himself made this song#ibiza #jack #trendin #fyp #viral♬ Bump 'N' Grind - JKAY
Ο χαρακτηρισμός «Final Boss» ανήκει στο λεξιλόγιο των βιντεοπαιχνιδιών και σημαίνει στον τελικό, ισχυρότερο αντίπαλο που πρέπει να αντιμετωπίσεις στο παιχνίδι.
Οι χρήστες του Tik Tok χρησιμοποιούν χιουμοριστικά την εν λόγω φράση σε σχέση με τον Jack για να περιγράψουν τον απόλυτο «βασιλιά των πάρτι» της Ίμπιζας.
Από meme σε αστέρας ριάλιτιΗ viral φήμη του νεαρού Βρετανού εξελίχθηκε γρήγορα σε επαγγελματικές ευκαιρίες. Ο Jack υπέγραψε με τη Neon Management, μία εταιρία που διαχειρίζεται διάσημες προσωπικότητες, όπως celebrities από το «Love Island» και τον Joey Essex.
O 26χρονος έχει ήδη δεχτεί προτάσεις για να εμφανιστεί στην τηλεόραση (συμπεριλαμβανόμενου του Big Brother του ITV2), ενώ φημολογείται ότι σχεδιάζει μία περιοδεία στα κλαμπ της Ίμπιζας ως «Final Boss».
@officiallyjackkay
The Ibiza final bosses mix😮💨 #bizaFinalBoss #finalboss #ibizafinalboss #ibiza #jackkay♬ Bump 'N' Grind - JKAY
Ο Jack δηλώνει ότι είναι «απλά ο εαυτός του», ένας «κανονικός τύπος από το Νιούκαστλ». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει συγκεντρώσει ήδη παραπάνω από 140.000 ακολούθους σε λίγες ημέρες και εμφανίζεται ευγνώμων για την αγάπη του κόσμου, ενώ υπόσχεται μεγάλα πράγματα στο μέλλον.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα