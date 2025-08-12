Δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Ελλάδας, λέει το ΥΠΕΞ για αναρτήσεις της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα
Δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Ελλάδας, λέει το ΥΠΕΞ για αναρτήσεις της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα
Έχουν εκκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες για το περιστατικό, επισημαίνει η εκπρόσωπος του υπουργείου σχετικά με την ανάρτηση για τις συγκεντρώσεις που έγιναν την Κυριακή
Το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Ελλάδας, επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αναρτήσεις που είχαν γίνει από τον λογαριασμό ελληνικής πρεσβείας στο Facebook υπέρ των διαδηλώσεων για τη Λωρίδα της Γάζας.
Η εκπρόσωπος του υπουργείο, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε:
«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.
Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».
Υπενθυμίζεται ότι στον επίσημο λογαριασμό της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο είχαν γίνει αναρτήσεις σχετικά με τις διαδηλώσεις για τη Γάζα που διοργανώθηκαν την Κυριακή (10/8).
«Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα "να σταματήσει η γενοκτονία" στη Γάζα», αναφέρε μεταξύ άλλων η ανάρτηση που κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά.
