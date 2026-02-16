Η παραπλανητική εικόνα των μέσων μεικτών μισθών

Κλείσιμο

Αλήθεια, όμως, θα ήταν προτιμότερο να ζούμε με την αγωνία εντάσεων; Θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν δίαυλοι επικοινωνίας, να μην υπήρχε έστω κάποια συνεργασία για τον έλεγχο των ροών των προσφύγων και να βιώναμε ξανά καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας και αερομαχίες ή... επακουμβήσεις πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο; Προφανώς κανείς ορθολογιστής δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο.Πέρα λοιπόν από εκούσιους ή ακούσιους εθελοτυφλισμούς, αλλά και ψευτοπατριωτισμούς, ουδείς μπορεί να παραβλέψει πως η εικόνα της χώρας διεθνώς είναι πολλαπλώς ενισχυμένη. Μας λαμβάνουν πλέον σοβαρά υπόψη φίλοι και εχθροί τόσο για το δημοσιονομικό νοικοκύρεμα όσο και την ενισχυμένη αποτρεπτική δύναμη μέσω των εξοπλισμών. Δεν είμαστε πλέον το μαύρο πρόβατο της διεθνούς σκηνής και έχουμε λόγο.Ομως, κι αυτό μετράει περισσότερο, τα πολλά προβλήματά μας είναι στο εσωτερικό, όπου η εικόνα της κυβέρνησης ξεθωριάζει γιατί μεγάλη μερίδα του κόσμου, όπως δηλώνει, δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά, σε αντιδιαστολή με την καλή εικόνα της οικονομίας στους δείκτες και τους αριθμούς.Κύριες εστίες της δυσφορίας είναι από τη μία οι χαμηλοί μισθοί και από την άλλη το υψηλό κόστος ζωής.Στην κυβέρνηση βέβαια επαίρονται για τις συνεχείς αυξήσεις του κατώτατου μισθού, που το 2027 μπορεί να ξεπεράσει και τον στόχο των 950 ευρώ, και ότι ο μέσος μισθός ήδη έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ που ήταν ο στόχος για το τέλος της τετραετίας.Ομως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στον κόσμο της εργασίας, ο οποίος καλείται να πληρώσει τις υποχρεώσεις του όχι με τον μεικτό ούτε με τον μέσο μισθό, αλλά με εκείνα που τελικά μπαίνουν καθαρά στην τσέπη.Αλλωστε οι μέσοι όροι και γενικά οι μεσοσταθμίσεις είναι εργαλεία για τους στατιστικολόγους και όχι για τους ανθρώπους του μόχθου και της αγωνίας πώς θα βγει ο μήνας.Γιατί όταν ένας εργαζόμενος παίρνει, για παράδειγμα, 2.000 ευρώ και ένας άλλος 1.000 ευρώ, αυτοί οι δύο βγάζουν μέσο όρο 1.500 ευρώ. Σας φαίνεται όμως αυτό να ανακουφίζει αυτόν που πρέπει να τα βγάλει πέρα με τα 1.000 ευρώ; Μια μαγική εικόνα είναι λοιπόν ο μέσος μισθός. Αυτό που έχει αξία -και πρέπει να δώσουν προσοχή- είναι το πόσοι εργαζόμενοι από το σύνολο του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα κερδίζουν από τη δουλειά τους 1.500, 2.000, 3.000 ευρώ κ.λπ. και πόσοι βρίσκονται στην κατηγορία του κατώτατου. Εκεί φαίνονται οι διαφορετικές ταχύτητες και οι κατηγοριοποιήσεις των εργαζομένων - και εξηγείται εν πολλοίς η δυσφορία.Κυρίως, πρέπει να... φωτιστούν τα καθαρά λεφτά αφαιρουμένων φόρων και εισφορών, γιατί στην πραγματικότητα τι αξία έχει να μιλάμε για 950 ευρώ όταν αυτά που εισπράττει ο εργαζόμενος είναι κάτω από 800 ευρώ; Ή 1.500 που στην πράξη είναι 1.100 ευρώ;Να δουν λοιπόν στην κυβέρνηση -όσο υπάρχει ακόμα χρόνος- τι περιθώρια υπάρχουν για αυξήσεις όχι μόνο των ονομαστικών μισθών, αλλά και μειώσεις φόρων και εισφορών ώστε να αυξηθεί ο καθαρός μισθός. Διαφορετικά δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον - κι αυτό είναι πολύ κακό για την πολιτική και τους πολιτικούς.Μάλιστα, ας μην ξεχνούν οι διεκδικητές της ψήφου μας τη διαχρονική διαπίστωση πως στο τέλος ο Ελληνας αποφασίζει με γνώμονα την τσέπη του και το ποιος του προσφέρει προοπτική να βελτιώσει την καθημερινότητά του.Ποτέ οι διεθνείς επιτυχίες -είτε σε διπλωματικό είτε σε οικονομικό επίπεδο- δεν έβγαλαν πρωθυπουργούς. Ενίοτε δε «μαυρίστηκαν» κόμματα όπως η Ν.Δ. του Κωνσταντίνου Καραμανλή που έχασε τις εκλογές λίγους μήνες αφότου μας έβαλε στην τότε ΕΟΚ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη που μας έβαλε στο ευρώ και στην πρώτη κατηγορία της Ε.Ε. Δηλαδή το «έξω πάμε καλά» καλοδεχούμενο και απαραίτητο, αλλά εκλογές δεν κερδίζει!