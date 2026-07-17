Η Ινδία θάβει γιγάντιους σωλήνες κάτω από τη θάλασσα: Η έξυπνη λύση για τη διάβρωση στις παραλίες
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Η Ινδία θάβει γιγάντιους σωλήνες κάτω από τη θάλασσα: Η έξυπνη λύση για τη διάβρωση στις παραλίες

Στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας εγκαθιστούν τεράστιους σωλήνες γεμάτους άμμο στον βυθό, δημιουργώντας ένα αόρατο φράγμα για την προστασία των ακτών

Η Ινδία θάβει γιγάντιους σωλήνες κάτω από τη θάλασσα: Η έξυπνη λύση για τη διάβρωση στις παραλίες
Στην ακτή Πουντούρα, στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας, οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο έργο με στόχο την προστασία της ακτογραμμής. Στον βυθό της θάλασσας εγκαταστάθηκαν τεράστιοι σωλήνες γεμάτοι άμμο, ώστε να μειώνεται η ένταση των κυμάτων πριν αυτά φτάσουν στην ακτή.

Ένα αόρατο φράγμα κάτω από το νερό

Οι κατασκευές αυτές είναι γνωστές ως γεωσωλήνες (geotubes) και έχουν τοποθετηθεί σε βάθος περίπου έξι μέτρων, σε απόσταση 80 έως 120 μέτρων από την παραλία. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργούν εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς να αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο. Μειώνοντας την ένταση του κυματισμού, επιτρέπουν στην άμμο να συσσωρεύεται σταδιακά στην ακτή, αντί να παρασύρεται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

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