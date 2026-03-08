Γιατί η μωβ κορδέλα είναι το σύμβολο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
Γιατί η μωβ κορδέλα είναι το σύμβολο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
Η μωβ κορδέλα συμβολίζει τον αγώνα για την ισότητα των φύλων. Από τις Αγγλίδες σουφραζέτες μέχρι το σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα, αυτή είναι η ιστορία και η σημασία της
Κάθε χρόνο, στις 8 Μαρτίου, η μωβ κορδέλα ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Το μικρό αλλά ισχυρό αυτό σύμβολο αντιπροσωπεύει τον αγώνα για ισότητα των φύλων και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο.
Η προέλευση της μωβ κορδέλας χρονολογείται στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι Αγγλίδες σουφραζέτες υιοθέτησαν το μωβ μαζί με το λευκό και το πράσινο ως χρώματα του κινήματός τους για το δικαίωμα ψήφου. Το μωβ χρώμα συμβόλιζε την αξιοπρέπεια και την αγγλική αριστοκρατία, ενώ οι συστηματικές διαμαρτυρίες οδήγησαν στην παραχώρηση περιορισμένου δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες το 1917.
