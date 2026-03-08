Γιατί η μωβ κορδέλα είναι το σύμβολο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Η μωβ κορδέλα συμβολίζει τον αγώνα για την ισότητα των φύλων. Από τις Αγγλίδες σουφραζέτες μέχρι το σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα, αυτή είναι η ιστορία και η σημασία της