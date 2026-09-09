Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Σταύρος Σβήγκος στο The Football Show: Είδα την ΑΕΚ στα καμαρίνια μέχρι το 70' και μετά έψαχνα να δω στο κοινό αν υπάρχει καμία αντίδραση
Σταύρος Σβήγκος στο The Football Show: Είδα την ΑΕΚ στα καμαρίνια μέχρι το 70' και μετά έψαχνα να δω στο κοινό αν υπάρχει καμία αντίδραση
Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε στην εκπομπή του protothema.gr πώς έζησε τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά της Ένωσης
Με έναν ιδιαίτερο τρόπο έζησε ο Σταύρος Σβήγκος την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, καθώς την ώρα του αγώνα βρισκόταν στο θέατρο για παράσταση. Ο γνωστός ηθοποιός και φίλος της Ένωσης μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan» και αποκάλυψε ότι ακόμη και πάνω στη σκηνή προσπαθούσε να καταλάβει από τις αντιδράσεις του κοινού τι συνέβαινε στο ματς.
Ο Σταύρος Σβήγκος πρόλαβε να παρακολουθήσει μεγάλο μέρος της αναμέτρησης από τα καμαρίνια, πριν έρθει η ώρα να βγει στη σκηνή.
«Είχα παράσταση χθες την ώρα που έπαιζε η ΑΕΚ. Είδα μέχρι το 70' στα καμαρίνια και όταν μπήκε το γκολ του Γιόβιτς σκέφτηκα ότι τώρα θα βγω να παίξω ήσυχος, χωρίς να έχω στο μυαλό μου το ματς. Και το ακύρωσε...», ανέφερε γελώντας.
Όταν ξεκίνησε η παράσταση, κατάφερε αρχικά να αφήσει στην άκρη την αγωνία για την ΑΕΚ. Όχι όμως για πολύ.
«Βγήκα, έπαιξα και ξέχασα το παιχνίδι την ώρα που ήμουν στη σκηνή. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι στην παράσταση που κάθομαι σε μια γωνία και δεν μιλάω καθόλου. Εκεί προσπαθούσα να δω στο κοινό αν παρακολουθεί κανείς το παιχνίδι, μήπως υπάρχει καμία αντίδραση για να καταλάβω τι γίνεται. Αλλά δεν είδα τίποτα», περιέγραψε.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην αγωνιστική εικόνα της Ένωσης, ξεχωρίζοντας ως σημαντικότερο στοιχείο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πλέον οι ποδοσφαιριστές ως σύνολο.
«Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα η ΑΕΚ. Οι παίκτες παίζουν ο ένας για τον άλλον και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα», τόνισε.
Ο Σταύρος Σβήγκος πρόλαβε να παρακολουθήσει μεγάλο μέρος της αναμέτρησης από τα καμαρίνια, πριν έρθει η ώρα να βγει στη σκηνή.
«Είχα παράσταση χθες την ώρα που έπαιζε η ΑΕΚ. Είδα μέχρι το 70' στα καμαρίνια και όταν μπήκε το γκολ του Γιόβιτς σκέφτηκα ότι τώρα θα βγω να παίξω ήσυχος, χωρίς να έχω στο μυαλό μου το ματς. Και το ακύρωσε...», ανέφερε γελώντας.
Όταν ξεκίνησε η παράσταση, κατάφερε αρχικά να αφήσει στην άκρη την αγωνία για την ΑΕΚ. Όχι όμως για πολύ.
«Βγήκα, έπαιξα και ξέχασα το παιχνίδι την ώρα που ήμουν στη σκηνή. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι στην παράσταση που κάθομαι σε μια γωνία και δεν μιλάω καθόλου. Εκεί προσπαθούσα να δω στο κοινό αν παρακολουθεί κανείς το παιχνίδι, μήπως υπάρχει καμία αντίδραση για να καταλάβω τι γίνεται. Αλλά δεν είδα τίποτα», περιέγραψε.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην αγωνιστική εικόνα της Ένωσης, ξεχωρίζοντας ως σημαντικότερο στοιχείο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πλέον οι ποδοσφαιριστές ως σύνολο.
«Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα η ΑΕΚ. Οι παίκτες παίζουν ο ένας για τον άλλον και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα», τόνισε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα