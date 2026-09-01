Το Pepper της ORTEM HELLAS υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους στο GRAND ΜΑΣΟΥΤΗΣ Καλαμαριάς, σε μια πρωτότυπη προωθητική ενέργεια της ΜΕΓΑ!

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Η δράση αποτέλεσε μια πρωτοποριακή εφαρμογή της κοινωνικής ρομποτικής στο ελληνικό λιανεμπόριο, καθώς, για πρώτη φορά σε ελληνικό supermarket, ένα κοινωνικό ρομπότ αξιοποιήθηκε για την υποστήριξη οργανωμένης προωθητικής ενέργειας προϊόντων, μεταφέροντας στην ελληνική αγορά μια πρακτική που ήδη αναπτύσσεται δυναμικά στο εξωτερικό.Στο πλαίσιο της πρωτότυπης δράσης «BACK TO SCHOOL» της ΜΕΓΑ, το Pepper, με την τεχνολογική υποστήριξη της ORTEM HELLAS A.E., υποδέχθηκε και αλληλεπίδρασε με μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του καταστήματος, συμμετέχοντας ενεργά στην παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων.Κατά τη διάρκεια της δράσης, το Pepper επικοινωνούσε με το κοινό μέσω φωνητικής αλληλεπίδρασης και της ενσωματωμένης οθόνης αφής του, προσκαλώντας παιδιά και γονείς να συμμετάσχουν σε ειδικά σχεδιασμένα διαδραστικά quiz και παιχνίδια. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θερμή, με μικρούς και μεγάλους να δείχνουν ενθουσιασμό και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδραστική εμπειρία που είχε σχεδιαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.Η θεματολογία των δραστηριοτήτων συνδέθηκε με την επιστροφή στο σχολείο, την προσωπική υγιεινή και την καθημερινότητα των παιδιών, δημιουργώντας μια ξεχωριστή, ευχάριστη και συμμετοχική εμπειρία μέσα στο supermarket.Η παρουσία του Pepper δεν αποτέλεσε απλώς ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό στοιχείο, αλλά λειτούργησε ως ένα ενεργό μέσο επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και προώθησης προϊόντων, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο προσέγγισης και επικοινωνίας με τον καταναλωτή στο περιβάλλον του λιανεμπορίου.Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, πάντα πρωτοπόρος, ήταν αυτή που αγκάλιασε την ιδέα της παρουσίας του ρομπότ Pepper σε κατάστημα supermarket και σχεδίασε μια πρωτότυπη προωθητική ενέργεια, που συνδύασε τεχνολογία, μοναδικές τιμές για τα προϊόντα της, αναμνηστικά δώρα για τα παιδιά, αλλά και μια μοναδική εμπειρία για τον καταναλωτή.Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που φιλοξένησε τη δράση «Back to School», μια εντυπωσιακή κατασκευή σε μορφή σχολικού λεωφορείου συνδυάστηκε με την παρουσία του ευχάριστου ρομπότ Pepper, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό που κέντρισε το ενδιαφέρον των επισκεπτών και προσέφερε στα παιδιά την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά quiz μαζί του.Η εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ, που έχει αποδείξει έμπρακτα την πρωτοπορία της και σε θέματα τεχνολογίας, αγκάλιασε θερμά την προωθητική ενέργεια, φιλοξενώντας τη δράση στο GRAND ΜΑΣΟΥΤΗΣ Καλαμαριάς και συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίησή της.Η ORTEM HELLAS A.E. διέθεσε και υποστήριξε το κοινωνικό ρομπότ Pepper για τη συγκεκριμένη δράση, έχοντας αναλάβει την τεχνική προετοιμασία και παραμετροποίησή του, καθώς και την ανάπτυξη του διαδραστικού περιεχομένου που χρησιμοποιήθηκε κατά την επικοινωνία με τους επισκέπτες.Η επιτυχημένη υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αναδεικνύει τις δυνατότητες αξιοποίησης των κοινωνικών ρομπότ σε ενέργειες retail και experiential marketing, προσφέροντας στις επιχειρήσεις νέους τρόπους παρουσίασης προϊόντων, επικοινωνίας και άμεσης αλληλεπίδρασης με το κοινό.