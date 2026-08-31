Η PUMA σε προσκαλεί να ζήσεις το HYROX experience στην Αθήνα

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί για πρώτη φορά το HYROX, τη διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, συνδέοντας το running με το hybrid fitness και δημιουργώντας ένα αγωνιστικό format, στο οποίο αθλητές διαφορετικών επιπέδων δοκιμάζουν τις αντοχές και τις δυνατότητές τους. Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, το Metropolitan Expo θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης όχι μόνο για αθλητές, αλλά και για fitness enthusiasts και θεατές, σε ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, ένταση και challenges.Στο επίκεντρο της εμπειρίας θα βρίσκεται και η PUMA, Global Partner του HYROX, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή της με το performance running και το hybrid fitness. Στο booth της Puma οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα HYROX footwear συλλογή της PUMA. Μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο shoe testing experience, συμμετέχοντες και επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν τη συλλογή σε ειδικά διαμορφωμένο treadmill και να ενημερωθούν από product experts για τις τεχνολογίες που ενσωματώνει, από κοινού με τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν.Το HYROX δεν είναι μόνο η στιγμή του αγώνα, αλλά και όσα προηγούνται και τη συνοδεύουν. Στο PUMA booth, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προετοιμαστούν πριν την εκκίνηση με athletic braids γεμάτα PUMA x HYROX στοιχεία, φροντίζοντας για το race look τους ενώ το tattoo station θα συμπληρώνει την αγωνιστική ατμόσφαιρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, ένα live T-shirt personalization station θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δημιουργήσουν το δικό τους PUMA x HYROX merchandised T-shirt.Την εμπειρία πρόκειται να συμπληρώσει η PUMA Cheering Zone, όπου φίλοι, οικογένειες και θεατές θα μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους supporter signs και να μεταφέρουν την ενέργειά τους στον αγωνιστικό χώρο, στηρίζοντας τους αθλητές στις προσπάθειές τους. Η PUMA, μέσα από την παρουσία της και την υποστήριξη της συνολικής εμπειρίας ολόκληρο το σαββατοκύριακο, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι αθλητές και οι επισκέπτες δεν παρακολουθούν απλώς τη διοργάνωση, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε αυτή.Η άφιξη του HYROX στην Ελλάδα σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του διεθνούς fitness racing θεσμού στη χώρα μας, έχοντας ήδη αναπτύξει ισχυρή παρουσία στις διεθνή και ευρωπαϊκή high-end fitness σκηνή.Για την PUMA, η παρουσία στο HYROX Athens αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της να βρίσκεται εκεί όπου συναντώνται η πρωτοπορία και η αθλητική καινοτομία σε μια συνεχώς διερυνόμενη αθλητική κοινότητα.