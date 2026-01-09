Όταν η αριστεία επιβραβεύεται: Το Ούζο Πλωμαρίου βραβεύει αριστούχα φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Λόφο του Πανεπιστημίου και η βράβευση συνοδεύτηκε από μια σημαντική προσφορά ως ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας και της προσήλωσής της στην εκπαιδευτική της πορεία.Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί τηνπου πραγματοποιεί η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με στόχο τη στήριξη της αριστείας και την ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων να επιδιώκουν και να κατακτούν τους στόχους τους.Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί για την Ποτοποιία μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, καθώς και οι δύο πλευρές μοιράζονται το κοινό όραμα της δημιουργίας ενός καλύτερου αύριο, μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις και ενέργειες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου και όχι μόνο.Με περισσότερα από 130 χρόνια ιστορίας και σημαντική διεθνή παρουσία, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης συνεχίζει να επενδύει στον τόπο της, στους ανθρώπους και στο μέλλον. Από την παραγωγή έως τις κοινωνικές της πρωτοβουλίες, η εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ποιότητα και την πρόοδο.