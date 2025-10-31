ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher

«Η ΔΕΗ δεν κάνει απλώς ένα βήμα στις τηλεπικοινωνίες, κάνει τη διαφορά για τους πελάτες της. Με το ΔΕΗ Fiber, σε ακόμα πιο προσιτές τιμές, το υπερυψηλής ταχύτητας Internet γίνεται δικαίωμα και όχι προνόμιο. Οι πελάτες της ΔΕΗ απολαμβάνουν αξιόπιστο Internet υπερυψηλών ταχυτήτων, στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας και τη σιγουριά του Ομίλου ΔΕΗ, στο ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο της χώρας. Για εμάς, το 1 Gbps δεν είναι απλώς μια ταχύτητα, είναι η εμπειρία που αξίζει κάθε νοικοκυριό και επαγγελματίας, και υπόσχεση προόδου για την καθημερινότητά τους, μια υπόσχεση που γίνεται πράξη, μέσα από το Internet όπως θα έπρεπε να είναι απλό, γρήγορο, προσιτό και αξιόπιστο».





Μόνο με €9,56/μήνα τα 500Mbps, €11,56/μήνα το 1Gbps και €44,56/μήνα τα 2,5 GbpsΕγγυημένες ταχύτητες 100% FTTH, υψηλό download/upload για απαιτητικές χρήσεις, δωρεάν εγκατάσταση και δωρεάν Wi-Fi 6 routerΔιάθεση υπηρεσιών internet-only μέσω του 100% ιδιόκτητου δικτύου της ΔΕΗ FiberGrid, του ταχύτερα αναπτυσσόμενου δικτύου οπτικών ινών στην χώραΟ Όμιλος ΔΕΗ, για ακόμα μία φορά, αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθιερώνοντας το 1 Gbps ως πραγματικά προσιτή ταχύτητα για κάθε νοικοκυριό και επαγγελματία. Στο πλαίσιο του προγράμματος Gigabit Voucher*, που επιδοτεί συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επαγγελματίες, η ΔΕΗ θέτει σε ισχύ νέα, μειωμένα τιμολόγια για τους δικαιούχους της δράσης σε όλα τα προγράμματα ΔΕΗ Fiber. Οι τιμές ξεκινούν από €9,56 το μήνα για τα 500 Mbps, καθιστώντας τη ΔΕΗ Fiber την πιο προσιτή επιλογή FTTH στην ελληνική αγορά.Όλες οι συνδέσεις περιλαμβάνουν δωρεάν εγκατάσταση, Wi-Fi 6 router και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης, ενώ προσφέρουν εγγυημένες ταχύτητες και αξιοπιστία μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται με 100% οπτική ίνα μέχρι το τελευταίο σημείο σύνδεσης του χρήστη, στηρίζοντας έμπρακτα την ψηφιακή μετάβαση της χώρας., δήλωσε σχετικά:Με τη συμμετοχή της στη δράση Gigabit Voucher, η ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επαγγελματίες να αποκτήσουν συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας σε σημαντικά μειωμένες τιμές. Η επιδότηση ανέρχεται σε €200 για 24 μήνες, αποδιδόμενη ως μηνιαία έκπτωση €8,34 στον λογαριασμό του πελάτη.Συγκεκριμένα:Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν δωρεάν εγκατάσταση, Wi-Fi 6 router και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης, προσφέροντας την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης στην αγορά.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν αν είναι δικαιούχοι για το voucher μέσω gov.gr έως 28 Νοεμβρίου 2025 (14 Νοεμβρίου για επαγγελματίες), ενώ η επιδότηση μπορεί να αξιοποιηθεί έως 30 Ιανουαρίου 2026, για νέες αιτήσεις.