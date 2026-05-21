Spetsathlon 2026: Νέο Ρεκόρ Συμμετοχών σε ένα συναρπαστικό τριήμερο Μulti-Sport εμπειριών στις Σπέτσες

: Ιωάννης Δρυμωνάκος και Bianca Barbara De Konning: Γιώργος Αρνιακός(Team Vichy) και Υβόννη Πένα(Τeam Arla Protein): Γιώργος Αλυφαντής και Κωνσταντίνα Γκότζια(Τeam Under Armour)Το απόγευμα της ίδια ημέρας πραγματοποιήθηκε η διαδρομή των 5Κ, με μοναδικό ρεκόρ συμμετοχής που άγγιξε τους 1.500 δρομείς όλων των ηλικιών , οι οποίοι έτρεξαν δίπλα στα καπετανόσπιτα, τη θάλασσα και τα πεύκα, απολαμβάνοντας μια μαγευτική διαδρομή-σημείο αναφοράς της διοργάνωσης. Την πρώτη θέση κατέλαβαν ο Γιώργος Μίνος και η Ντενίσα Μπάλλα(Team Vichy)Η αυλαία της ημέρας έπεσε με την τελετή απονομών, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα.Η βραδιά έκλεισε με το καθιερωμένο Melissa Pasta Night, προσφέροντας σε συμμετέχοντες και επισκέπτες μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία εμπνευσμένη από τις νέες γεύσεις ζυμαρικών υψηλής διατροφικής αξίας της Melissa.Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στους αγώνες τριάθλου, με τις απαιτητικές διαδρομές του Spetses Triathlon Sprint και του Spetses Triathlon Endurance, καθώς και τις αντίστοιχες σκυταλοδρομίες, να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον αθλητών και θεατών. Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα τριαθλητή Παναγιώτη Μπιτάδου και της διεθνώς αναγνωρισμένης Ολλανδής αθλήτριας Barbara de Koning, οι όποίοι έλαβαν μέρος στο Spetses Triathlon Endurance, κατακτώντας με ρεκόρ διαδρομής τις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης.Την πρώτη θέση στο Βάθρο του Spetses Triathlon Sprint κατέλαβαν ο Παναγιώτης Δημόπουλος και η Στεφανία Πολυχρονιάδη.Η Ιδρύτρια & Πρόεδρος του Spetsathlon και του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα Κουταρέλλη, δήλωσε: «Το Spetsathlon συνεχίζει να εξελίσσεται ως μία αθλητική διοργάνωση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, που κάθε χρόνο διευρύνει τη δυναμική και την κοινότητά της. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη βαθιά σύνδεση του αθλητισμού με την εμπειρία, τη συμμετοχή και τον προορισμό. Είναι βαθιά μου πεποίθηση πως η δύναμη του θεσμού βρίσκεται στους ανθρώπους του ,που δεν είναι άλλοι από τους εθελοντές, τους συνεργάτες, τους χορηγούς, τον Δήμο Σπετσών και κυρίως τους συμμετέχοντες, που με ενθουσιασμό, επιμονή και θετική ενέργεια δίνουν κάθε χρόνο ξεχωριστή πνοή στη διοργάνωση. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλού επιπέδου που θα αναδεικνύει διαχρονικά τις αξίες του αθλητισμού και τη δυναμική του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.»ΧΟΡΗΓΟΙ SPETSATHLON 2026:Τη διοργάνωση του Spetsathlon, στηρίζουν:Μέγας Χορηγός ήταν ημε το brand. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet, vistabet και Ladbrokes., brand του Ομίλου Φάις, συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο Spetsathlon 2026, ξεχωρίζοντας μέσα από τις δυνατές επιδόσεις του #UATeam και μια σειρά μοναδικών εμπειριών για το κοινό και τους αθλητές.Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Under Armour παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα running σειρά παπουτσιών Velociti, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε δρομέα — από την καθημερινή προπόνηση έως τους πιο απαιτητικούς αγώνες.Καθ’ όλη τη διάρκεια του event, η Under Armour προσέφερε δωρεάν υπηρεσία χάραξης μεταλλίων για όλους τους συμμετέχοντες, δημιουργώντας ένα από τα πιο engaging σημεία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μέσα από interactive challenges και πλούσια δώρα με επίκεντρο τη σειρά Velociti, το brand ενίσχυσε δυναμικά τη σύνδεσή του με το running community.Το, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής, με την ομάδα του να αναλαμβάνει να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για διατάσεις πριν και μετά τους αγώνες, υπό την καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών τουΩς επίσημος χορηγός αντηλιακής φροντίδας της εκδήλωσης, η Vichy Laboratoires εξασφάλισε την πλήρη αντηλιακή κάλυψη όλων των συμμετεχόντων αναδεικνύοντας τη νέα σειρά αντηλιακής προστασίαςμέσα από τα καινοτόμα προϊόντακαι. Τα νέα αυτά προϊόντα είναι ιδανικά για χρήση ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες ζέστης και έντονης άσκησης, καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στο νερό και τον ιδρώτα, προσφέροντας την απόλυτη δερματολογική λύση για κάθε αθλητική δραστηριότητα. Η προηγμένη σύνθεσή τους, βασισμένη στην πρωτοποριακή, προσφέρει πολύ υψηλή προστασία SPF 50 ενάντια στις ακτίνες UVA/UVB, ενώ η μοναδική αόρατη,τους —τόσο ανάλαφρη σαν το νερό— απορροφάται αμέσως χωρίς να κολλάει., επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στα συμπληρώματα διατροφής για το αδυνάτισμα, στήριξε για ακόμη μια χρονιά τους συμμετέχοντες, πριν και μετά τον αγώνα. Μέσα από τα προϊόντα της αθλητικής σειράς διατροφής Herbalife 24, H24 Hydrate & H24 Prolong, ήταν εκεί για να ενισχύσει την ενυδάτωση, την αντοχή και τη συνολική απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής., κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών, στρατηγική, διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και ελεγκτικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα.Το, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, ανέδειξε τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν γευστικές συνταγές RΙΟ mare Insalatissime κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς συντηρητικά, δίνοντας άλλη γεύση στους αγώνες.Το, το καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος έγινε ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος για αθλητές και θεατές, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να κάνουν ένα refresh και να βγάλουν μία μοναδική Spetsathlon 2026 φωτογραφία. Με τα αποσμητικά Borotalco ξεχάσαμε τον ιδρώτα και απολαύσαμε ένα τριήμερο γεμάτο φρεσκάδα και όμορφες στιγμές., #1 brand σε premium wellness εξοπλισμό παγκοσμίως και brand του Ομίλου Φάις, που έδωσε και πάλι το παρών με το Technogym Experience Booth, προσφέροντας την ευκαιρία στους fitness enthusiasts και επαγγελματίες αθλητές να πραγματοποιήσουν ένα full wellness assessment, αξιολογώντας βασικούς δείκτες φυσικής κατάστασης, ισορροπίας, κινητικότητας και δύναμης και να ανακαλύψουν τοτους, μέσω του πρωτοποριακού και ολιστικού μηχανήματος αξιολόγησης. Η εμπειρία ολοκληρωνόταν μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο training station μεκαι τη, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν είτε να ακολουθήσουν τη διαδικασία του Wellness Age™ είτε να δοκιμάσουν ελεύθερα τον εξοπλισμό και τις διαφορετικές αντιστάσεις & πρωτόκολλα της σειράς BiostrengthTM., ένας από τους πιο διαχρονικούς χορηγούς του Spetsathlon, συνέχισε την παράδοση της με το καθιερωμένο Melissa Pasta Night, παρουσιάζοντας συνταγές εμπνευσμένες από τη νέα σειρά προϊόντων Melissa High Protein. Τα Melissa High Protein προσφέρουν 25 γρ πρωτεΐνες ανά 100 γρ προϊόντος, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την καθημερινή τους διατροφή με πρωτεΐνες. Με τη διαρκή καινοτομία της, προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη διατροφή, καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών για υγιεινές και θρεπτικές επιλογές., ήταν για άλλη μια χρονιά Timing Sponsor της διοργάνωσης. Κατασκευασμένα μέσα για την ζωή έξω, τα προϊόντα Garmin έχουν φέρει την επανάσταση στη ζωή των δρομέων, των ποδηλατών, των τριαθλητών και αθλητών όλων των επιπέδων και ικανοτήτων. Με δέσμευση να αναπτύσσει τεχνολογίες που βοηθούν τους ανθρώπους να παραμένουν δραστήριοι και να βελτιώνουν την απόδοσή τους, η Garmin θεωρεί ότι κάθε μέρα είναι μια δυνατότητα για καινοτομία και μια ευκαιρία για να νικήσουμε το χτες.Η φαρμακοβιομηχανίατου Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στήριξε και φέτος τους αγώνες, συμβάλλοντας στην ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή τους και δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της σε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και τη συμμετοχή., το κορυφαίο κολυμβητικό brand παγκοσμίως με τα καλύτερα προϊόντα για πισίνα και θάλασσα, βρισκόταν για ακόμη μία φορά στο Spetsathlon! Όλοι οι αθλητές κολύμβησης και τριάθλου αγωνιστήκανε με σκουφάκια Arena. Η Arena ήρθε για να προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία κολύμβησης και να αναδείξει το πάθος για τον αθλητισμό και τη θάλασσα στο Spetsathlon!Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, φρόντισε για μια ακόμα χρονιά τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Συμμετέχοντας είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό του ΑΥΡΑ για πολλές εκπλήξεις, μοναδικά δώρα και να γνωρίσουν την μασκότ του ΑΥΡΑ, τον Avra Waver!, το αγαπημένο έδεσμα μικρών και μεγάλων, με παράδοση ενός αιώνα, χάρισε δύναμη και ενέργεια σε όλους τους συμμετέχοντες με την υψηλή διατροφική του αξία. Η, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.Στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης να στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και τις διοργανώσεις που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», ο, ο μεγαλύτερος και μοναδικός ελληνικός όμιλος δευτεροβάθμιας υγείας στη χώρα και ένας από τους κορυφαίους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ήταν για μια ακόμη χρονιά ο Επίσημος Medical Partner των αγώνων. Ο Όμιλος παρείχε ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδές και πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά, εξασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων, αθλητών, θεατών και εθελοντών, καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Για τον σκοπό αυτό, διέθεσε σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο με έμπειρο πλήρωμα.συμμετείχε στη διοργάνωση με ένα ειδικά διαμορφωμένο Recovery Zone, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία recovery και ευεξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν πριν ή μετά τον αγώνα, δοκιμάζοντας premium προϊόντα μυϊκής αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως compression boots, fascia guns και εργαλεία functional recovery & mobility.Στοsetup, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το οικοσύστημα της BlazePod και να δοκιμάσουν interactive reaction-based challenges μέσα από το reaction wall και movement drills, ανακαλύπτοντας πώς τα Pods αξιοποιούνται σε training, recovery και reflex testing. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το wall challenge, όπου οι συμμετέχοντες δοκίμασαν την ταχύτητα και τα αντανακλαστικά τους με στόχο το υψηλότερο score σε 30 δευτερόλεπτα, με τον μεγάλο νικητή να κερδίζει ένα BlazePod Starter Kit.Transportation Partners της διοργάνωσης ήταν η, ηκαι, με πλήθος συμμετοχών σε όλα τα αγωνίσματα.Συντελεστής ήταν η, η οποία παρείχε ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.