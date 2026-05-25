Προς εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης όλα τα θέρετρα του Ομίλου Sani/Ikos σε Ελλάδα και Ισπανία

Σε πορείασε Ελλάδα και Ισπανία, ολοκληρώνοντας μια 15ετή διαδικασία μετάβασης που επανακαθόρισε τον τρόπο λειτουργίας τους, από τις υπηρεσίες και την εμπειρία φιλοξενίας έως την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείριση πόρων. Η μετάβαση αυτή δεν αφορούσε μόνο την αντικατάσταση συγκεκριμένων προϊόντων, αλλά τον συνολικό επανασχεδιασμό της καθημερινότητας σε όλο το εύρος λειτουργίας των θερέτρων, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενσωμάτωση κυκλικών πρακτικών.Σήμερα, τα, με επαναχρησιμοποιούμενες και βιοδιασπώμενες λύσεις να έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην εμπειρία φιλοξενίας των Sani και Ikos Resorts. Στις υποστηρικτικές λειτουργίες, η χρήση τους έχει περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο, αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας τροφίμων ή όπου δεν είναι εφικτή η αποφυγή συσκευασίας από την πλευρά των προμηθευτών.Η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης αποτελεί τον πρώτο από τους. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Όμιλος συνεχίζει με σταθερά βήματα προς την, ενισχύοντας την εφαρμογή κυκλικών πρακτικών σε όλο το εύρος των λειτουργιών και της εφοδιαστικής του αλυσίδας, καθώς και προς την επίτευξη«Σύμφωνα με την Global Tourism Plastics Initiative, το 80% της τουριστικής δραστηριότητας πραγματοποιείται σε παράκτιες περιοχές, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα πιθανό τα πλαστικά που σχετίζονται με τον τουρισμό να καταλήγουν στις θάλασσες και στα υδάτινα οικοσυστήματα. Παράλληλα, κάθε χρόνο 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού εισέρχονται στους ωκεανούς. Η πλαστική ρύπανση δεν είναι ένα αφηρημένο περιβαλλοντικό ζήτημα· απειλεί άμεσα τους προορισμούς, τη βιοποικιλότητα και τις κοινότητες που στηρίζουν τη φιλοξενία», σημείωσε η, ESG Executive Director του Ομίλου Sani/Ikos, με αφορμή την. «Στον Όμιλό μας, η απομάκρυνση από τα πλαστικά μίας χρήσης ήταν μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, καθώς απαιτούσε τον συντονισμό χιλιάδων εργαζομένων σε 13 θέρετρα σε όλη τη Μεσόγειο. Δεν ήταν μια αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει αποσπασματικά ή μεμονωμένα, αλλά απαιτούσε κοινή δέσμευση, συνέπεια και καθημερινή εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας. Αυτό που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια σαν μία περιβαλλοντική πρωτοβουλία, έχει πλέον ενσωματωθεί οργανικά στην εμπειρία φιλοξενίας και στον τρόπο που δουλεύουν οι ομάδες μας».Οι πρώτες αλλαγές έγιναν ορατές στακαι τα, όπου τα πλαστικά καλαμάκια, τα μαχαιροπίρουνα και οι ατομικές συσκευασίες καταργήθηκαν πλήρως. Τα πλαστικά μπουκάλια νερού αντικαταστάθηκαν από γυάλινα, καθώς και από επαναχρησιμοποιούμενα συστήματα και σταθμούς ανεφοδιασμού σε όλους τους χώρους των resorts,. Στα, οι πλαστικές σακούλες έδωσαν τη θέση τους σε επαναχρησιμοποιούμενες και βιοδιασπώμενες λύσεις, οι κάρτες δωματίων είναι πλέον ξύλινες, ενώ όλα τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας λειτουργούν με επαναγεμιζόμενα συστήματα. Η ίδια προσέγγιση έχει επεκταθεί και στους, στακαι στις, όπου οι πλαστικές συσκευασίες και τα προϊόντα μίας χρήσης καταργούνται μέσα από συνεργασίες με προμηθευτές.Οι αλλαγές αυτές δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως «εναλλακτικές» καθώς, διαμορφώνοντας ένα πρότυπο πολυτελούς φιλοξενίας, όπου η άνεση και η ποιότητα συνυπάρχουν με την υπευθυνότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον.Παράλληλα, τα θέρετρα του Ομίλου έχουν αναπτύξει έναμε περισσότερα από 24 ρεύματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων ή μετατροπή τους σε βιοαέριο, χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και επαναχρησιμοποίηση νερού για άρδευση, μέσω προηγμένων μονάδων επεξεργασίας., συνεχίζει την πορεία του προς τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους του, προάγοντας ένα μοντέλο φιλοξενίας όπου η βιωσιμότητα δεν αποτελεί ξεχωριστή πρωτοβουλία, αλλά είναι ενσωματωμένη στον τρόπο λειτουργίας των ξενοδοχείων και της εμπειρίας των επισκεπτών.