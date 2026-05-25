Το Risk & Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα από 140 στελέχη από τον χώρο της βιομηχανίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας γέμισαν την αίθουσα του The MET Hotel, σε μια βραδιά αφιερωμένη στις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Risk, το ESG και το Compliance.Η εκδήλωση διεξήχθει υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕ, του H.A.RI.MA και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ενώ υποστηρίχθηκε από το ΕΒΕΘ, το ΒΕΘ, τον ΣΕΤΠΕ, το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος. Μέγας Χορηγός ήταν η EURIMAC, με χορηγούς τους DROP MARTINIDIS, Family Portokalidis, ΠΙΤΣΙΑΣ Market και Mikel Coffee Company, και επικοινωνιακό υποστηρικτή το Voria.gr.Τις εργασίες του Forum άνοιξε ο, Executive Director, Sales & Business Development της ICAP CRIF, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως αναδυόμενου κόμβου ανθεκτικότητας και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η τοποθέτησή του έδωσε τον τόνο στη βραδιά, που συνδύασε την στρατηγική σκέψη, με την τεχνολογική καινοτομία και τις πρακτικές εφαρμογές.Ακολούθησε η κεντρική ομιλία τουΠροέδρου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και Executive Board Member του EBAN, ο οποίος παρουσίασε το όραμα «Northern Greece 2030». Με σαφήνεια και τεκμηρίωση, ανέδειξε τη Βόρεια Ελλάδα ως ένα δυναμικό κόμβο καινοτομίας, εξωστρέφειας και βιομηχανικής ανάπτυξης, θέτοντας τις βάσεις για τον διάλογο που ακολούθησε.Το πρώτο πάνελ της βραδιάς, με τίτλο, συντονίστηκε από τον, Director του Risk Training Institute της ICAP CRIF και Πρόεδρο της H.A.RI.MA. Οι ομιλητές —η(EURIMAC), ο(Kri-Kri) και ο(A. Hatzopoulos S.A.)— ανέλυσαν πώς οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας διαχειρίζονται πιστωτικούς, επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς κινδύνους σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας και τεχνολογικών αλλαγών, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε στρατηγικά πλεονεκτήματα.Στη συνέχεια, ο, Director, Product Marketing & Development της ICAP CRIF, παρουσίασε το, δείχνοντας πώς η τεχνολογία και τα δεδομένα μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αξιολογούν τον κίνδυνο και λαμβάνουν αποφάσεις.Η βραδιά απέκτησε διαδραστικό χαρακτήρα με το «Risk & ESG Challenge», ένα live quiz με leaderboard και δώρα: ένααξίας €1.850. Τα δώρα απονεμήθηκαν στους δύο νικητές από τον, Διευθυντή του καταστήματος Βορείου Ελλάδος της ICAP CRIF, σε ένα ιδιαίτερο highlight που πρόσθεσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό και θετική ενέργεια στη βραδιά.Το δεύτερο θεματικό μέρος επικεντρώθηκε στο ESG, μέσα από ένα ουσιαστικό fireside chat μεταξύ της, Head of Communications & Sustainability της ΕΝΑΟΝ και της, Manager, Product Marketing & Development της ICAP CRIF. Η συζήτηση ανέδειξε πώς η ESG αξιολόγηση ενισχύει συνεργασίες, χρηματοδότηση και λειτουργική ωριμότητα, παρουσιάζοντας πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής.Το τρίτο μέρος της διοργάνωσης ήταν αφιερωμένο στο Compliance. Η, Ethics, Compliance & ESG Senior Expert και Chair της ASCO Greece, ανέδειξε τη συμμόρφωση ως θεμέλιο αξιοπιστίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ο, Director / Head of Compliance & Risk Management της Comply.Data, παρουσίασε το, δείχνοντας πώς KYC, AML και compliance frameworks ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.Φωτογραφίες