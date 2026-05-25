Το Risk & Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη
Το Risk & Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη
Το Risk & Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με μια διοργάνωση που ξεχώρισε για το περιεχόμενο, τη συμμετοχή και την ενέργειά της
Περισσότερα από 140 στελέχη από τον χώρο της βιομηχανίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας γέμισαν την αίθουσα του The MET Hotel, σε μια βραδιά αφιερωμένη στις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Risk, το ESG και το Compliance.
Η εκδήλωση διεξήχθει υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕ, του H.A.RI.MA και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ενώ υποστηρίχθηκε από το ΕΒΕΘ, το ΒΕΘ, τον ΣΕΤΠΕ, το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος. Μέγας Χορηγός ήταν η EURIMAC, με χορηγούς τους DROP MARTINIDIS, Family Portokalidis, ΠΙΤΣΙΑΣ Market και Mikel Coffee Company, και επικοινωνιακό υποστηρικτή το Voria.gr.
Τις εργασίες του Forum άνοιξε ο Σέρκο Κουγιουμτζιάν, Executive Director, Sales & Business Development της ICAP CRIF, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως αναδυόμενου κόμβου ανθεκτικότητας και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η τοποθέτησή του έδωσε τον τόνο στη βραδιά, που συνδύασε την στρατηγική σκέψη, με την τεχνολογική καινοτομία και τις πρακτικές εφαρμογές.
Ακολούθησε η κεντρική ομιλία του Καθηγητή Παναγιώτη (Πάνου) Κετικίδη, Προέδρου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και Executive Board Member του EBAN, ο οποίος παρουσίασε το όραμα «Northern Greece 2030». Με σαφήνεια και τεκμηρίωση, ανέδειξε τη Βόρεια Ελλάδα ως ένα δυναμικό κόμβο καινοτομίας, εξωστρέφειας και βιομηχανικής ανάπτυξης, θέτοντας τις βάσεις για τον διάλογο που ακολούθησε.
Το πρώτο πάνελ της βραδιάς, με τίτλο «Risk as Opportunity: Building Resilience in Volatile Times», συντονίστηκε από τον Νικόλα Γκουζέλο, Director του Risk Training Institute της ICAP CRIF και Πρόεδρο της H.A.RI.MA. Οι ομιλητές —η Ξανθή Γκιάλη (EURIMAC), ο Κώστας Σαρμαδάκης (Kri-Kri) και ο Αργύριος Τσακνής (A. Hatzopoulos S.A.)— ανέλυσαν πώς οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας διαχειρίζονται πιστωτικούς, επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς κινδύνους σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας και τεχνολογικών αλλαγών, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε στρατηγικά πλεονεκτήματα.
Στη συνέχεια, ο Αργύρης Καλδίρης, Director, Product Marketing & Development της ICAP CRIF, παρουσίασε το «Data Driven Risk Management: From Signals to Strategic Decisions», δείχνοντας πώς η τεχνολογία και τα δεδομένα μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αξιολογούν τον κίνδυνο και λαμβάνουν αποφάσεις.
Η βραδιά απέκτησε διαδραστικό χαρακτήρα με το «Risk & ESG Challenge», ένα live quiz με leaderboard και δώρα: ένα ESG Performance Report αξίας €2.250 και ένα Risk Management Expert (ERM) Certification αξίας €1.850. Τα δώρα απονεμήθηκαν στους δύο νικητές από τον Βασίλη Παπαχρήστο, Διευθυντή του καταστήματος Βορείου Ελλάδος της ICAP CRIF, σε ένα ιδιαίτερο highlight που πρόσθεσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό και θετική ενέργεια στη βραδιά.
Το δεύτερο θεματικό μέρος επικεντρώθηκε στο ESG, μέσα από ένα ουσιαστικό fireside chat μεταξύ της Αικατερίνης Στάχταρη, Head of Communications & Sustainability της ΕΝΑΟΝ και της Ελένης Βιδάκη, Manager, Product Marketing & Development της ICAP CRIF. Η συζήτηση ανέδειξε πώς η ESG αξιολόγηση ενισχύει συνεργασίες, χρηματοδότηση και λειτουργική ωριμότητα, παρουσιάζοντας πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής.
Το τρίτο μέρος της διοργάνωσης ήταν αφιερωμένο στο Compliance. Η Ζέφη Νικολάου, Ethics, Compliance & ESG Senior Expert και Chair της ASCO Greece, ανέδειξε τη συμμόρφωση ως θεμέλιο αξιοπιστίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ο Γιώργος Χλωμούδης, Director / Head of Compliance & Risk Management της Comply.Data, παρουσίασε το «Compliance as a Competitive Advantage», δείχνοντας πώς KYC, AML και compliance frameworks ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Φωτογραφίες
Η εκδήλωση διεξήχθει υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕ, του H.A.RI.MA και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ενώ υποστηρίχθηκε από το ΕΒΕΘ, το ΒΕΘ, τον ΣΕΤΠΕ, το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος. Μέγας Χορηγός ήταν η EURIMAC, με χορηγούς τους DROP MARTINIDIS, Family Portokalidis, ΠΙΤΣΙΑΣ Market και Mikel Coffee Company, και επικοινωνιακό υποστηρικτή το Voria.gr.
Τις εργασίες του Forum άνοιξε ο Σέρκο Κουγιουμτζιάν, Executive Director, Sales & Business Development της ICAP CRIF, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως αναδυόμενου κόμβου ανθεκτικότητας και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η τοποθέτησή του έδωσε τον τόνο στη βραδιά, που συνδύασε την στρατηγική σκέψη, με την τεχνολογική καινοτομία και τις πρακτικές εφαρμογές.
Ακολούθησε η κεντρική ομιλία του Καθηγητή Παναγιώτη (Πάνου) Κετικίδη, Προέδρου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και Executive Board Member του EBAN, ο οποίος παρουσίασε το όραμα «Northern Greece 2030». Με σαφήνεια και τεκμηρίωση, ανέδειξε τη Βόρεια Ελλάδα ως ένα δυναμικό κόμβο καινοτομίας, εξωστρέφειας και βιομηχανικής ανάπτυξης, θέτοντας τις βάσεις για τον διάλογο που ακολούθησε.
Το πρώτο πάνελ της βραδιάς, με τίτλο «Risk as Opportunity: Building Resilience in Volatile Times», συντονίστηκε από τον Νικόλα Γκουζέλο, Director του Risk Training Institute της ICAP CRIF και Πρόεδρο της H.A.RI.MA. Οι ομιλητές —η Ξανθή Γκιάλη (EURIMAC), ο Κώστας Σαρμαδάκης (Kri-Kri) και ο Αργύριος Τσακνής (A. Hatzopoulos S.A.)— ανέλυσαν πώς οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας διαχειρίζονται πιστωτικούς, επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς κινδύνους σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας και τεχνολογικών αλλαγών, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε στρατηγικά πλεονεκτήματα.
Στη συνέχεια, ο Αργύρης Καλδίρης, Director, Product Marketing & Development της ICAP CRIF, παρουσίασε το «Data Driven Risk Management: From Signals to Strategic Decisions», δείχνοντας πώς η τεχνολογία και τα δεδομένα μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αξιολογούν τον κίνδυνο και λαμβάνουν αποφάσεις.
Η βραδιά απέκτησε διαδραστικό χαρακτήρα με το «Risk & ESG Challenge», ένα live quiz με leaderboard και δώρα: ένα ESG Performance Report αξίας €2.250 και ένα Risk Management Expert (ERM) Certification αξίας €1.850. Τα δώρα απονεμήθηκαν στους δύο νικητές από τον Βασίλη Παπαχρήστο, Διευθυντή του καταστήματος Βορείου Ελλάδος της ICAP CRIF, σε ένα ιδιαίτερο highlight που πρόσθεσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό και θετική ενέργεια στη βραδιά.
Το δεύτερο θεματικό μέρος επικεντρώθηκε στο ESG, μέσα από ένα ουσιαστικό fireside chat μεταξύ της Αικατερίνης Στάχταρη, Head of Communications & Sustainability της ΕΝΑΟΝ και της Ελένης Βιδάκη, Manager, Product Marketing & Development της ICAP CRIF. Η συζήτηση ανέδειξε πώς η ESG αξιολόγηση ενισχύει συνεργασίες, χρηματοδότηση και λειτουργική ωριμότητα, παρουσιάζοντας πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής.
Το τρίτο μέρος της διοργάνωσης ήταν αφιερωμένο στο Compliance. Η Ζέφη Νικολάου, Ethics, Compliance & ESG Senior Expert και Chair της ASCO Greece, ανέδειξε τη συμμόρφωση ως θεμέλιο αξιοπιστίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ο Γιώργος Χλωμούδης, Director / Head of Compliance & Risk Management της Comply.Data, παρουσίασε το «Compliance as a Competitive Advantage», δείχνοντας πώς KYC, AML και compliance frameworks ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Φωτογραφίες
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα networking cocktail που έδωσε την ευκαιρία για συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών και νέες συνεργασίες — το ιδανικό κλείσιμο μιας διοργάνωσης που ανέδειξε τη Βόρεια Ελλάδα ως σημείο αναφοράς για το μέλλον της ανθεκτικότητας, της διακυβέρνησης και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα