TELEKOM: Συμμετοχή στο διαστημικό πρόγραμμα IRIS2 για την παροχή ασφαλούς συνδεσιμότητας και γρήγορου internet στην Ευρώπη

Το IRIS2 θα αποτελείται από ένα σύστημα, οι οποίοι θα λειτουργούν τόσο σε μεσαία, όσο και σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Μέσα από έναη ΕΕ θα παρέχειγια κυβερνητικές αρχές, ιδιωτικές εταιρείες και Ευρωπαίους πολίτες, καθώς καισε απομακρυσμένες περιοχές, που δεν καλύπτονται επαρκώς από επίγεια δίκτυα.Η TELEKOM συμβάλλει καθοριστικά στο έργο, παρέχονταςκαιΕιδικότερα, έχει αναλάβει τον σχεδιασμόπου διαχειρίζονται και αποθηκεύουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους δορυφόρους, και(Wide Area Networks) που συνδέουν τα data centers με διάφορα σημεία εντός και εκτός Ευρώπης. Επιπλέον, η TELEKOM σχεδιάζει, ώστε τα δεδομένα να φτάνουν στους τελικούς χρήστες με πολύ υψηλές ταχύτητες και ελάχιστη καθυστέρηση.Το IRIS2 αναμένεται να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών το 2030. Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του έχει αναλάβει για λογαριασμό της ΕΕ η κοινοπραξία SpaceRISE, με επικεφαλής τους διαχειριστές δορυφορικών δικτύων SES, Eutelsat και Hispasat.