Η Σοφία Μανουσάκη με sold out βραδιά στο Θέατρο Παλλάς

Σε μια sold out βραδιά η σημαντική ερμηνεύτρια με τους τρεις χρυσούς δίσκους στην κατοχή της και την εντυπωσιακή καλλιτεχνική πορεία για μία τόσο νέα σε ηλικία καλλιτέχνιδα - η «αποκάλυψη μεγατόνων» σύμφωνα με τον Μίκη Θεοδωράκη όταν την άκουσε πρώτη φορά, μας ταξίδεψε μελωδικά με τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει όπως: "Ο άγγελός μου", "Σε έχω ερωτευτεί", "I don’t wanna miss a thing" (με άδεια για διασκευή – για πρώτη φορά - από το θρυλικό συγκρότημα των Aerosmith), "Άγιος έρωτας", "Δεν είσαι εδώ", αλλά και επιτυχίες από το πρόσφατο άλμπουμ της, “Music Box Sessions”.Με 10 μουσικούς επί σκηνής και υπέροχους ερμηνευτές που συμμετείχαν στην ξεχωριστή αυτή sold out συναυλία, η Σοφία Μανουσάκη, μας χάρισε μία γιορτινή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη! Σ’ αυτή την μαγική μουσική γιορτή τίμησε την ερμηνεύτρια επί σκηνής στο πιάνο ο κορυφαίος συνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος του οποίου τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες.Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σοφία Μανουσάκη είναι η νεότερη καλλιτέχνης που πραγματοποίησε sold out εμφάνιση στο θέατρο Παλλάς.Η Σοφία συνεχίζει τις solo εμφανίσεις της στην μουσική σκηνή «Σφίγγα» τα Σάββατα 8-15 και 22 Μαρτίου.Θέατρο Παλλάς: pallastheater.com,