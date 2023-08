Κλείσιμο

Ελληνες σχεδιαστές και brands, κομμάτια με έμπνευση από την Ελλάδα του στυλ και της αίγλης, σε ευθεία «επικοινωνία» με τα διεθνή ντεφιλέ, μοντέρνα αξεσουάρ για κάθε ώρα της ημέρας: Αυτές είναι οι πρώτες ύλες που έβαλαν σε χρόνο dt το Love Me Santorini στον ιλουστρασιόν χάρτη του καλοκαιρινού shopping.Ακόμα και τα καλύτερα συστατικά όμως, δεν εγγυώνται το αποτέλεσμα αν δεν υπάρχει η σωστή «συνταγή». Στο concept store της Οίας, κοντά στα σχέδια, τα χρώματα και την κοσμοπολίτικη αύρα, η ιδιοκτήτρια Αρτεμις Σιγάλα πρόσθεσε το know how και την εξυπηρέτηση για να συνθέσει μια μοναδική καταναλωτική εμπειρία.«Καταστήματα με όμορφα ρούχα υπάρχουν πολλά, πόσο μάλλον στη Σαντορίνη όπου οι επισκέπτριες έχουν παραστάσεις και είναι απαιτητικές» λέει η ίδια, κάνοντας μια αναδρομή στον χρόνο, στο 2021, όταν δημιούργησε το Love Me Santorini με θεμέλιους λίθους τις δικές της shopping προσλαμβάνουσες από διαφορετικά σημεία του κόσμου.«Δεν θέλαμε να φτιάξουμε άλλο ένα σικ κατάστημα ρούχων, αλλά να ξεχωρίσουμε. Προτού προχωρήσουμε, έφερα τον εαυτό μου στη θέση της επισκέπτριας που φθάνει εδώ ακόμα και από την άλλη άκρη της Γης. Προσωπικά θα ήθελα να αγοράσω κομμάτια που να τα αγαπήσω, κάθε φορά που θα τα φοράω να μου θυμίζουν ένα συναρπαστικό ταξίδι σε έναν μοναδικό τόπο. Για να συμβεί αυτό, πρέπει και η ανάμνηση της αγοράς να είναι ιδιαίτερη».Στο Love Me Santorini, η επισκέπτρια δεν θα βρεθεί απλώς σε μια ενημερωμένη μπουτίκ, αλλά θα βρει ό,τι χρειάζεται για να κάνει μια επιτυχημένη προσθήκη στην γκαρνταρόμπα της. «Κάθε κομμάτι στη βιτρίνα ή τις προθήκες μας έχει μελετηθεί. Γνωρίζουμε πώς να το προτείνουμε, σε ποιους σωματότυπους ταιριάζει, με τι μπορεί να συνδυαστεί για να αναδείξει την προσωπικότητα της γυναίκας που θα το φορέσει» λέει η Αρτεμις Σιγάλα. «Εχω επισκεφθεί πολλές φημισμένες μπουτίκ στο εξωτερικό όπου η “απόσταση” με τις υπεύθυνες έκαναν τις αγορές μου τυπική διαδικασία. Εδώ προσπαθούμε για το ακριβώς αντίθετο: Κάθε γυναίκα να φεύγει με χαμόγελο. Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση από μια ικανοποιημένη πελάτισσα».Είτε το κυνήγι των trends είναι το αγαπημένο σας χόμπι, είτε ενθουσιάζεστε ξεφυλλίζοντας fashion editorials, όμως το styling φαντάζει «επιστήμη», στο Love Me Santorini θα βρείτε αυτό που ψάχνετε και θα το φορέσετε σαν να δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εσάς. Γιατί στη Σαντορίνη, στο νησί του ηφαιστείου, της απαράμιλλης κυκλαδικής αρχιτεκτονικής και της κομψότητας, όλες οι γυναίκες αξίζουν να νιώθουν και να είναι μοναδικές.Info: Το @lovemesantorini σας περιμένει να το ανακαλύψετε στο Facebook και το Instagram.