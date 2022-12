Zero Waste Summit από τον Όμιλο TEXAN Envipco

(από αριστερά προς δεξιά) κ. John Andrews, The Economist, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Δρ. Παναγιώτης Μούργος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου TEXAN- Envipco, κ. George Sarelakos, Ιδρυτής Aegean Rebreath

Με πρωτοβουλία του Ομίλου TEXAN Envipco και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, το φετινό συνέδριο “The Sixth Sustainability Summit for South-East Europe and the Mediterranean” με θέμα “Redefining sustainability in an unsustainable world” του ECONOMIST IMPACT διεξήχθη 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2022, για 1η φορά παγκοσμίως ως ZERO WASTE με πιστοποίηση από το διεθνή οργανισμό Swiss Approval.Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΤΕΧΑΝ Envipco συνέβαλε έμπρακτα στην ανάδειξη της υψηλής σημασίας της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση όλων των συσκευασιών του συνεδρίου με:• Μηχανήματα ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών & γυάλινων συσκευασιών για «διαλογή στην πηγή»• Κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, γραφικής ύλης, χάρτινων ποτηριών καφέ και τσαγιού• Κάδους κομποστοποίησης για την συλλογή των οργανικών υπολειμμάτων.Το συνέδριο ECONOMIST IMPACT προσέλκυσε σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς και εγχώριας πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μεταξύ αυτών, ο κ. Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Νότης Μηταράκης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Κώστας Καραμανλής, Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Γιώργος Γεωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γιώργος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Matteo Renzi, Πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, κ.α. Στο ιδιαίτερο Gala Dinner που διοργανώθηκε μετά τη λήξη του συνεδρίου, επίτιμος καλεσμένος ήταν ο Πρίγκηπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό.