Ο Βελόπουλος ανέβασε νέες φωτογραφίες με ανθρώπινα οστά από τα Τέμπη, τις έσβησε μετά τις αντιδράσεις συγγενών - Φλωρίδης: «Ξεφτιλίστηκε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Βελόπουλος οστά Ελληνική Λύση Τέμπη Βαγγέλης Βλάχος Γιώργος Φλωρίδης

Ο Βελόπουλος ανέβασε νέες φωτογραφίες με ανθρώπινα οστά από τα Τέμπη, τις έσβησε μετά τις αντιδράσεις συγγενών - Φλωρίδης: «Ξεφτιλίστηκε»

Ο υπ. Δικαιοσύνης στο protothema:  «Σαφώς και βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην περιοχή και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, όσα ο ανθρωπολόγος απεφάνθη ότι πρόκειται για οστά ζώων είναι σε κούτες» - Βλάχος σε Βελόπουλο: Ασχολήσου με τα ξυλόλια - Πλακιάς: Ντροπή!

Ο Βελόπουλος ανέβασε νέες φωτογραφίες με ανθρώπινα οστά από τα Τέμπη, τις έσβησε μετά τις αντιδράσεις συγγενών - Φλωρίδης: «Ξεφτιλίστηκε»
Άγγελος Μόσχοβας
126 ΣΧΟΛΙΑ

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, παρά τις διαψεύσεις από τον Γιώργο Φλωρίδη και τις οργίλες απαντήσεις από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών  για τις φωτογραφίες με οστά από τα Τέμπη που έδειξε στη Βουλή ισχυριζόμενος ότι ανήκουν σε θύματα του δυστυχήματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι οστά ζώων, επανήλθε με φωτογραφίες από ανθρώπινα οστά θυμάτων των Τεμπών, οι οποίες όμως περιλαμβάνονται στη δικογραφία και έχουν δοθεί στους συγγενείς. Μετά το νέο σάλο, έσπευσε να κατεβάσει την ανάρτηση. 

Με νέα του ανάρτηση, απαντώντας στον υπουργό Δικαιοσύνης- με τον οποίο είχε άγρια κόντρα νωρίτερα - ο πρόεδρος της Λύσης δικαιολογήθηκε ότι από τις 200 φωτογραφίες από χώρο στο Κουλούρι  και οι οποίες «σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ», κατέθεσε στη Βουλή «δειγματοληπτικά» μόνο τρεις. «Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες» έγραψε αναρτώντας εικόνες με θολωμένα τα επίμαχα σημεία, που αποτυπώνουν οστά. Ζητά δε από τον κ. Φλωρίδη «να τις ελέγξει αντί να τις αμφισβητεί». 

Η ανάρτηση Βελόπουλου: 

«Η πραγματικότητα που είναι ο εφιάλτης Φλωρίδη:
Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες που υπάρχουν από το χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη «μάνδρα Πανδρεμμένου» και οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ.
Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να τις ελέγξει ο ίδιος και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες.
Όλο αυτό το υλικό με τις φωτογραφίες το έχει ο σύλλογος Θυμάτων Τεμπών και ο πρόεδρος του ο οποίος απεκάλεσε τον κύριο Φλωρίδη «ανάλγητο κάθαρμα». Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθεί ο κύριος Ασλανίδης και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα τις φωτογραφίες, αντί να τις αμφισβητεί».



Ο Βελόπουλος ανέβασε νέες φωτογραφίες με ανθρώπινα οστά από τα Τέμπη, τις έσβησε μετά τις αντιδράσεις συγγενών - Φλωρίδης: «Ξεφτιλίστηκε»
Ο Βελόπουλος ανέβασε νέες φωτογραφίες με ανθρώπινα οστά από τα Τέμπη, τις έσβησε μετά τις αντιδράσεις συγγενών - Φλωρίδης: «Ξεφτιλίστηκε»
Κλείσιμο

στιγμιοτυπο_οθονης_2026-10-15_193427
στιγμιοτυπο_οθονης_2026-10-15_193453



Στη συνέχεια ωστόσο ο κ. Βελόπουλος, έσβησε την αρχική του ανάρτηση με τις φωτογραφίες και την... διόρθωσε. 


Η διορθωμένη - χωρίς τις φωτογραφίες - ανάρτηση Βελόπουλου:

«Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες οστών που βρέθηκαν στον χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη «μάνδρα Πανδρεμμένου», εύρήματα τα οποία σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ.

Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να παρέμβει προκειμένου να γίνει επιτέλους ο έλεγχος των οστών και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις από τις φωτογραφίες.

Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» τον ενημερώνουμε ότι έχουμε στην διάθεσή μας το μακάβριο φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορούμε να του το προσκομίσουμε ανά πάσα στιγμή.

Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες των συγγενών για το νέο «μπάζωμα» των οστών και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα το υλικό, αντί να το αμφισβητεί».


Πλακιάς: Η λέξη σεβασμός όχι σε εμένα αλλά στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα;

Ο Νίκος Πλακιάς, σε μια οργίλη ανάρτηση σχολίασε την κίνηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης λέγοντας πως «η μία μάλιστα φωτογραφία είναι από μέλος της οικογένειας μου» για να συμπληρώσει:  «Μπροστά στο να φτιάξει την εικόνα του δεν διστάζει να δείχνει δημόσια οστά θυμάτων από τα ΤΕΜΠΗ. Τέσσερα χρόνια εκμετάλλευση και τίποτα άλλο αυτό έκανε ο συγκεκριμένος με αυτές τις φωτογραφίες που ανέβασε σήμερα. Η λέξη ντροπή δεν του λέει τίποτα;»

Η ανάρτηση Πλακιά:

Ο @velopky μετά την ανάρτηση μου ανέβασε άλλη ανάρτηση με φωτογραφίες δειγμάτων από το Κουλούρι και την μάντρα Πανδρεμμενου
Αυτήν την φορά δεν είναι φωτογραφίες ζώων αλλά ανθρώπων.
Βέβαια τα δείγματα που είναι στις φωτογραφίες είναι ταυτοποιημένα και έχουν παραδοθεί στους συγγενείς.
Η μία μάλιστα φωτογραφία είναι από μέλος της οικογένειας μου .
Μπροστά στο να φτιάξει την εικόνα του δεν διστάζει να δείχνει δημόσια οστά θυμάτων από τα ΤΕΜΠΗ .
Αυτό είναι το ενδιαφέρον του για εμάς τέσσερα χρόνια τώρα .
Τέσσερα χρόνια εκμετάλλευση και τίποτα άλλο αυτό έκανε ο συγκεκριμένος με αυτές τις φωτογραφίες που ανέβασε σήμερα .
Η λέξη ντροπή δεν του λέει τίποτα ;
Η λέξη αξιοπρέπεια τίποτα ;
Η λέξη σεβασμός όχι σε εμένα αλλά στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα ;
Βέβαια μετά και όταν κατάλαβε τι έκανε (αν και δεν νομίζω να καταλαβαίνει και πολλά ) τις κατέβασε αλλά πλέον ήταν αργά .
Τουλάχιστον μπορούσε εκεί μέσα στην βουλή που έδειχνε τις φωτογραφίες από τα βοοειδή και τον σκύλο να δείχνει και μια με τον εαυτό του.


Φλωρίδης στο protothema: Ξεφτιλίστηκε ο Βελόπουλος


Το protothema.gr απευθύνθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ο οποίος απάντησε πως στην πραγματικότητα ο κ. Βελόπουλος με τη νέα του ανάρτηση, επιχείρησε να ανασκευάσει την προηγούμενη κίνησή του να δημοσιεύσει φωτογραφίες από οστά ζώων τα οποία όπως ισχυρίστηκε δεν συμπεριελήφθησαν στη δικογραφία. 
«Σαφώς και βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην περιοχή. Καταχωρήθηκαν επισήμως, φράχθηκε ο χώρος και ο ανακριτής τα συμπεριέλαβε στη δικογραφία.  Παράλληλα, ο ανακριτής διόρισε πραγματογνώμονα ο οποίος βρήκε και υπολείμματα από οστά ζώων. Αυτά που ο ανθρωπολόγος απεφάνθη ότι πρόκειται για οστά ζώων είναι στις κούτες. Τα ανθρώπινα οστά συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία» είπε ο κ. Φλωρίδης για να προσθέσει ότι «μετά τις αντιδράσεις Πλακιά και Βλάχου αλλά και τη δική μου, έπαθε ζημιά, ξεφτιλίστηκε».
 

Αμέσως κάτω από την ανάρτηση Βελόπουλου, απάντησε ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου Βλάχου που έχασε τη ζωή του στο μοιραίο τρένο. 


«Όχι άλλα ψέματα, ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα. Μείνε στο ξυλόλιο, στα μυγάκια και στα κουνούπια που είσαι ειδικός. Όλα τα δείγματα που ανέβασες έχουν ελεγχθεί, και ορισμένα μάλιστα έχουν ταυτοποιηθεί και παραδοθεί στις οικογένειες των θυμάτων. Μην κάνεις τον κόπο να το σβήσεις, οι οικογένειες έχουν ενημερωθεί και υπάρχουν screenshots».

Άγγελος Μόσχοβας
126 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης