Ο Βελόπουλος ανέβασε νέες φωτογραφίες με ανθρώπινα οστά από τα Τέμπη, τις έσβησε μετά τις αντιδράσεις συγγενών - Φλωρίδης: «Ξεφτιλίστηκε»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος , παρά τις διαψεύσεις από τον Γιώργο Φλωρίδη και τις οργίλες απαντήσεις από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών για τις φωτογραφίες με οστά από τα Τέμπη που έδειξε στη Βουλή ισχυριζόμενος ότι ανήκουν σε θύματα του δυστυχήματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι οστά ζώων, επανήλθε με φωτογραφίες από ανθρώπινα οστά θυμάτων των Τεμπών, οι οποίες όμως περιλαμβάνονται στη δικογραφία και έχουν δοθεί στους συγγενείς. Μετά το νέο σάλο, έσπευσε να κατεβάσει την ανάρτηση.



Στη συνέχεια ωστόσο ο κ. Βελόπουλος, έσβησε την αρχική του ανάρτηση με τις φωτογραφίες και την... διόρθωσε.





Η διορθωμένη - χωρίς τις φωτογραφίες - ανάρτηση Βελόπουλου:



«Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες οστών που βρέθηκαν στον χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη «μάνδρα Πανδρεμμένου», εύρήματα τα οποία σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ.



Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να παρέμβει προκειμένου να γίνει επιτέλους ο έλεγχος των οστών και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις από τις φωτογραφίες.



Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» τον ενημερώνουμε ότι έχουμε στην διάθεσή μας το μακάβριο φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορούμε να του το προσκομίσουμε ανά πάσα στιγμή.



Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες των συγγενών για το νέο «μπάζωμα» των οστών και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα το υλικό, αντί να το αμφισβητεί».







Πλακιάς: Η λέξη σεβασμός όχι σε εμένα αλλά στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα;





Ο Νίκος Πλακιάς, σε μια οργίλη ανάρτηση σχολίασε την κίνηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης λέγοντας πως «η μία μάλιστα φωτογραφία είναι από μέλος της οικογένειας μου» για να συμπληρώσει: «Μπροστά στο να φτιάξει την εικόνα του δεν διστάζει να δείχνει δημόσια οστά θυμάτων από τα ΤΕΜΠΗ. Τέσσερα χρόνια εκμετάλλευση και τίποτα άλλο αυτό έκανε ο συγκεκριμένος με αυτές τις φωτογραφίες που ανέβασε σήμερα. Η λέξη ντροπή δεν του λέει τίποτα;»Ο @velopky μετά την ανάρτηση μου ανέβασε άλλη ανάρτηση με φωτογραφίες δειγμάτων από το Κουλούρι και την μάντρα ΠανδρεμμενουΑυτήν την φορά δεν είναι φωτογραφίες ζώων αλλά ανθρώπων.Βέβαια τα δείγματα που είναι στις φωτογραφίες είναι ταυτοποιημένα και έχουν παραδοθεί στους συγγενείς.Η μία μάλιστα φωτογραφία είναι από μέλος της οικογένειας μου .Μπροστά στο να φτιάξει την εικόνα του δεν διστάζει να δείχνει δημόσια οστά θυμάτων από τα ΤΕΜΠΗ .Αυτό είναι το ενδιαφέρον του για εμάς τέσσερα χρόνια τώρα .Τέσσερα χρόνια εκμετάλλευση και τίποτα άλλο αυτό έκανε ο συγκεκριμένος με αυτές τις φωτογραφίες που ανέβασε σήμερα .Η λέξη ντροπή δεν του λέει τίποτα ;Η λέξη αξιοπρέπεια τίποτα ;Η λέξη σεβασμός όχι σε εμένα αλλά στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα ;Βέβαια μετά και όταν κατάλαβε τι έκανε (αν και δεν νομίζω να καταλαβαίνει και πολλά ) τις κατέβασε αλλά πλέον ήταν αργά .Τουλάχιστον μπορούσε εκεί μέσα στην βουλή που έδειχνε τις φωτογραφίες από τα βοοειδή και τον σκύλο να δείχνει και μια με τον εαυτό του.Το protothema.gr απευθύνθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ο οποίος απάντησε πως στην πραγματικότητα ο κ. Βελόπουλος με τη νέα του ανάρτηση, επιχείρησε να ανασκευάσει την προηγούμενη κίνησή του να δημοσιεύσει φωτογραφίες από οστά ζώων τα οποία όπως ισχυρίστηκε δεν συμπεριελήφθησαν στη δικογραφία.«Σαφώς και βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην περιοχή. Καταχωρήθηκαν επισήμως, φράχθηκε ο χώρος και ο ανακριτής τα συμπεριέλαβε στη δικογραφία. Παράλληλα, ο ανακριτής διόρισε πραγματογνώμονα ο οποίος βρήκε και υπολείμματα από οστά ζώων. Αυτά που ο ανθρωπολόγος απεφάνθη ότι πρόκειται για οστά ζώων είναι στις κούτες. Τα ανθρώπινα οστά συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία» είπε ο κ. Φλωρίδης για να προσθέσει ότι «μετά τις αντιδράσεις Πλακιά και Βλάχου αλλά και τη δική μου, έπαθε ζημιά, ξεφτιλίστηκε».Αμέσως κάτω από την ανάρτηση Βελόπουλου, απάντησε ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου Βλάχου που έχασε τη ζωή του στο μοιραίο τρένο.

«Όχι άλλα ψέματα, ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα. Μείνε στο ξυλόλιο, στα μυγάκια και στα κουνούπια που είσαι ειδικός. Όλα τα δείγματα που ανέβασες έχουν ελεγχθεί, και ορισμένα μάλιστα έχουν ταυτοποιηθεί και παραδοθεί στις οικογένειες των θυμάτων. Μην κάνεις τον κόπο να το σβήσεις, οι οικογένειες έχουν ενημερωθεί και υπάρχουν screenshots».