Marc: Στο 30,4% η ΝΔ με προβάδισμα 14,6 μονάδων, «φρέναρε» η ΕΛΑΣ στο 15,8%, μείωσε στις 3,4 μονάδες τη διαφορά το ΠΑΣΟΚ, στο 4,2% το κόμμα Κασιδιάρη

Στο 30,4% κατέγραψε η Marc την εκτίμηση ψήφου για τη ΝΔ, στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα «φρενάρει» και σε αυτή τη δημοσκόπηση, χάνοντας 0,2 της μονάδας και πέφτει στο 15,8% και το ΠΑΣΟΚ μειώνει την διαφορά κατά 1,1 μονάδα, στις 3,4 μονάδες. Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30,6% με απώλεια 0,4 της μονάδες, έναντι 14,2% του Αλέξη Τσίπρα που χάνει 0,7 της μονάδας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης «γράφει» για άλλη μία φορά μονοψήφιο ποσοστό και πέφτει από το 8% στο 7,4%.Στην τέταρτη θέση ισοβαθμούν με 7% στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, η Πλεύση σταθερή στο 5,5% ενώ η Μαρία Καρυστιανού χάνει άλλη μία μονάδα και πέφτει στο 4,5%. Στην 7η θέση καταγράφει η έρευνα της Marc την Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος για συμμετοχή στην εγκληματική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης. Στο 3,6% από 3,5% κινείται η Φωνή Λογικής, ενώ το ΜεΡΑ25 χάνει 0,6 της μονάδας και πέφτει στο 2,6% στην εκτίμηση ψήφου. Στο 1,8% μετρήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με μικρά κέρδη της τάξης του 0,2 της μονάδας, όπως και η Νίκη που ανέβηκε από το 1,3% στο 1,7% . Η Marc καταγράφει το «άλλο κόμμα» στο 3,5% από 6,9% τον Σεπτέμβριο, προφανώς λόγω της καταγραφής του «κόμματος Κασιδιάρη».Με βάση την εκτίμηση ψήφου η ΝΔ βγάζει 121 έδρες και για τον σχηματισμό δικομματικής κυβέρνησης απαιτείται είτε η σύμπραξη της ΕΛΑΣ (47 έδρες) είτε η σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, που σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα εξέλεγε 37 βουλευτές. Πάντως, το 41,1% θέλει την πολιτική σταθερότητα - το σχετικό ποσοστό ανεβαίνει αναλογικά με την ηλικία: ξεκινά από το 32,1% στις ηλικίες 17-44 και φτάνει στο 53% στους άνω των 65. Με βάση την πρόθεση ψήφου, το 94,8% της ΝΔ θέλει σταθερότητα, αλλά και το 32,5% του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 24,3% της Λύσης, το 22,3% της Πλεύσης, όπως και το 22,4% της ...Συμμαχίας Ελλήνων και το 13,1% του ΚΚΕ. Το χαμηλότερο ποσοστό υπέρ της πολιτικής σταθερότητας καταγράφεται - στο 4,1% - μεταξύ των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ, που σε ποσοστό 89,7% τάσσονται υπέρ της πολτικής αλλαγής. Η κυβέρνηση έχει θετικές κρίσεις στο 36,7%, με 72,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ στις εκλογές του 2023 , αλλά και 30,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ να την επικροτούν.Η Marc επιχείρησε μία έρευνα για την εικόνα που έχουν πολίτες για τα προσωπικά χαρακτηριστικά του πρωθυπουργού και των προέδρων της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 36,7% του Αλέξη Τσίπρα που λαμβάνει 21,4% και του Νίκου Ανδρουλάκη που μένει στο 16,3% στο ερώτημα ποιος έχει τις καλύτερες θέσεις για την πορεία της χώρας και κάνει double score στον πρώην πρωθυπουργό στο «ποιος είναι πιο αποτελεσματικός σε προβλήματα και κρίσεις». Προηγείται επίσης με 30,9% έναντι 22,5% του κ. Τσίπρα στο ποιος μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας, ενώ υπολείπεται του πρώην πρωθυπουργού κατά 0,6 της μονάδας στο ποιος είναι πιο συμπαθής. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι τρίτος σε όλα τα ερωτήματα, αλλά το ΠΑΣΟΚ παίρνει καθαρά την πρώτη θέση μεταξύ των κομμάτων στο ερώτημα ποιος ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, με 16,6% έναντι 9,2% της ΕΛΑΣ και 8,2% της Πλεύσης Ελευθερίας.H κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχοι, λέει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας το 31,8%, ενώ το 53,1% απαντά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί και το 13% δηλώνει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί με όλα τα μέσα που διαθέτει. Σε ο,τι αφορά την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, το 17% δηλώνει ότι είναι άνετη ή πολύ άνετη. Το 46,5% λέει «μέτρια» και το 35,6% «δύσκολη» ή «πολύ δύσκολη».