ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, στο θέατρο του παραλόγου

Το σενάριό του λέει επί της ουσίας ότι το κόμμα του θα βγει δεύτερο με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και τότε θα κάνει ένα μεγάλο κάλεσμα στο Κέντρο και την Κεντροαριστερά, με στόχο να οδηγήσει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να τον στηρίξουν με σκοπό να αλλάξει η χώρα κυβέρνηση.Αν το καταφέρει, τότε προφανώς το ΠΑΣΟΚ, αλλά ενδεχομένως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα …διαλυθούν και ο ίδιος θα γίνει πρωθυπουργός εν αναμονή, μιας και σε περίπτωση δεύτερου γύρου η πόλωση θα είναι αμφίπλευρη- κάτι που καθιστά τη νίκη της ΕΛΑΣ τουλάχιστον αμφίβολη, μιας και η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγαλύτερες δεξαμενές στην «γκρίζα ζώνη» του εκλογικού σώματος και ο χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν «μοιρασμένος» ως προς τις μετεκλογικές συνεργασίες.Το ΠΑΣΟΚ, μετά από αμφιταλαντεύσεις, παραμένει στη γραμμή της πρώτης θέσης έστω και με μία ψήφο διαφορά και ο αρχηγός του λέει σε όλες τις συνεντεύξεις του ότι όποιος είναι πρώτος θα κάνει κυβέρνηση, κάτι που είναι μάλλον αυτονόητο, με βάση τον εκλογικό νόμο που ισχύει. Όταν ακούνε όμως αυτό αρκετοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή δημοσκοπική συγκυρία, αντιλαμβάνονται ότι μιλά για κυβέρνηση Μητσοτάκη, μιας και το κόμμα που κυβερνά έχει double score από το δεύτερο.Πρόκειται για ένα διπλό αδιέξοδο: η τελευταία μέτρηση της Opinion Poll, πέρα από τα ποσοτικά ευρήματα της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου, έδειξε και κάτι άλλο για τα πρόσωπα, που μετράνε πολλαπλασιαστικά στην πολιτική: στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Αλέξης Τσίπρας έχασε σχεδόν μία ολόκληρη μονάδα και ο Νίκος Ανδρουλάκης σχεδόν μισή, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία μικρή άνοδο και είναι πάνω κι από τον «κ. Κανένα», ο οποίος πάντως ανέβηκε. Όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει μάθει να κινείται από την εποχή της πρώτης εσωκομματικής εκλογής του Νίκου Ανδρουλάκη με βάση τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά της προσωπικής του καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ενώ αυτό είναι το βασικό χαρτί του Αλέξη Τσίπρα για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους στο κόμμα του. Δεν ακούγεται και πολύ ευοίωνο αυτό για την ΕΛΑΣ, μιας και η μείωση της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία για το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένας βασικός λόγος αποσυσπείρωσης για το νέο κόμμα. Ας μην ξεχνάμε ότι στις ευρωεκλογές του 2024, ο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη συγκράτησε ένα σοβαρό ποσοστό ψηφοφόρων επειδή ο εξ Αμερικής αρχηγός προσπαθούσε, έστω και άτεχνα, να φιλοτεχνήσει ένα πρωθυπουργικό προφίλ.Εν τω μεταξύ, τόσο η ΕΛΑΣ, όσο και το ΠΑΣΟΚ επιμένουν δημοσίως ότι αντίπαλός τους είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που ισχύει είναι «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Και σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ακούγεται λογικό, αφού περιμένει να είναι δεύτερος βλέποντας τις σημερινές δημοσκοπήσεις και περιμένοντας τον δεύτερο γύρο για να λεηλατήσει τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ. Για τον κ. Ανδρουλάκη όμως, που είναι στην τρίτη θέση, έστω και με μειωμένη διαφορά, ποια είναι η λογική; Το ΠΑΣΟΚ έχει «εικόνα» από κάποιες πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή του Αλέξη Τσίπρα, πριν να παραμερίσει. Ο πρόεδρός του άκουσε για παράδειγμα τον Γενάρη του εκλογικού 2023 από τα χείλη της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι επειδή παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του είναι «εκβιαζόμενος» πολιτικός αρχηγός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη χώρα όπου ανθούν ενίοτε οι πάσης φύσεως συνωμοσιακές θεωρίες.Στον δρόμο για την προεκλογική περίοδο, τα δύο κόμματα μπορούν να συνεχίσουν να υποκρίνονται ότι είναι απλοί ανταγωνιστές, αλλά αυτό βολεύει πρωτίστως τη Νέα Δημοκρατία και δευτερευόντως την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να πέσει οριστικά στις παγίδες και να γίνει το βολικό θύμα ενόψει του δεύτερου γύρου ή θα τις διακρίνει εγκαίρως μαζί με το προφίλ του πραγματικού κάθε φορά αντιπάλου;