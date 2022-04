Το The Art Dose στο Παρίσι στην κορυφαία έκθεση Maison&Objet

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η πολύ σημαντική αυτή διοργάνωση πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο και αποτελεί το πιο δημοφιλές γεγονός στον χώρο της διακόσμησης και του lifestyle, που προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, με 3.000 εκθέτες και περισσότερους από 80.000 επισκέπτες από τη Γαλλία και το εξωτερικό. Καμία άλλη διοργάνωση δεν προσφέρει τόσο ευρεία επιχειρηματική δικτύωση και ενημέρωση στους παραπάνω τομείς.Ήταν η πρώτη συμμετοχή του The Art Dose σε έκθεση στο εξωτερικό, που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, καθώς ο στόχος της επέκτασης στον υπόλοιπο κόσμο, άρχισε να υλοποιείται με τον πιο εύστοχο τρόπο. Πολύ σημαντικές συνεργασίες έκλεισαν σε Μαϊάμι, Σαουδική Αραβία και Ευρώπη, με την ιδρύτρια του The Art Dose Νίκη Καποπούλουνα δηλώνει εξαιρετικά ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα και να επισημαίνει ότι οι παρουσίες του χώρου στο εξωτερικό θα συνεχιστούν και με άλλες, ανάλογες, δυναμικές κινήσεις.Το περίπτερο του The Art Dose, στην έκθεση Maison&Objet τίμησαν με την παρουσία τους, σημαντικοί Γάλλοι καλλιτέχνες, με τους οποίους ο χώρος διατηρεί σταθερή και μόνιμη συνεργασία όπως ο Alain Mimouni και o Richard Orlinski. Το κοινό της έκθεσης στάθηκε ιδιαίτερα στα εκθέματα του περιπτέρου του The Art Dose, ανάμεσα στα οποία μοναδικά δώρα τέχνης με την υπογραφή καταξιωμένων και ανερχόμενων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, όπως των: Mr Brainwash, Richard Orlinski, Alain Mimouni, Madicom Toy, Bearbrick, 2Fast, Kaws, Luca Valentini, Philartrop, Aiiroh, Cédric Bouteiller, Δημήτρη Δάλλα, Laurence Jenkell, Pavlos (Διονυσόπουλος), Sonke, κ.ά. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να επιλέξουν από μια πολλή μεγάλη συλλογή έργων τέχνης και γλυπτών που δημιουργήθηκαν ειδικά για το The Art Dose.Όπως ανέφερε και το σχετικό ενημερωτικό κείμενο της έκθεσης: «για τοThe Art Dose κάθε έργο τέχνης δεν είναι ένα απλό δώρο, αλλά μια αξέχαστη εμπειρία ζωής, που δημιουργεί αναμνήσεις που θα διαρκέσουν για πάντα».Το The Art Dose εκτός από το ηλεκτρονικό του κατάστημα www.theartdose.com διατηρεί και φυσικό κατάστημα επί της οδού Α. Μεταξά 33, Γλυφάδα, Αττική, Florida Mall (ισόγειο). Τηλ. 2109680505. Ώρες καταστήματος: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10.30-15.00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 10.30-20.00.Facebook: https://www.facebook.com/theartdose/ Instagram: https://www.instagram.com/theartdose/?hl=en