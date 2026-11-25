Παιδική παχυσαρκία – Πώς μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό και την απόκριση στα εμβόλια
Παιδική παχυσαρκία – Πώς μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό και την απόκριση στα εμβόλια
Νέα μελέτη δείχνει ότι η διατροφή με πολλά λιπαρά κατά την εγκυμοσύνη και τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα – Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές
Η παχυσαρκία κατά την εγκυμοσύνη και στα πρώτα χρόνια της ζωής ενδέχεται να αφήνει ένα μακροχρόνιο αποτύπωμα στο ανοσοποιητικό σύστημα, επηρεάζοντας την ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίζει λοιμώξεις και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στους εμβολιασμούς. Αυτό υποστηρίζει νέα επιστημονική μελέτη, η οποία αναδεικνύει έναν μέχρι σήμερα λιγότερο γνωστό μηχανισμό που συνδέει τη διατροφή στην αρχή της ζωής με την ανοσολογική προστασία.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Immunology. Τα αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από πειράματα σε ποντίκια, ενώ ορισμένα ευρήματα υποστηρίζονται από παρατηρήσεις σε ανθρώπινα κύτταρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Immunology. Τα αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από πειράματα σε ποντίκια, ενώ ορισμένα ευρήματα υποστηρίζονται από παρατηρήσεις σε ανθρώπινα κύτταρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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