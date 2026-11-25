Παιδική παχυσαρκία – Πώς μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό και την απόκριση στα εμβόλια

Νέα μελέτη δείχνει ότι η διατροφή με πολλά λιπαρά κατά την εγκυμοσύνη και τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα – Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές