Νέο πρόγραμμα 24ωρης προστασίας κατά των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο Ερρίκος Ντυνάν
Νέο πρόγραμμα 24ωρης προστασίας κατά των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο Ερρίκος Ντυνάν
Το Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων περιλαμβάνει 24ωρη επιτήρηση των λοιμώξεων, αξιολόγηση των κινδύνων και έμφαση στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών
Ένα νέο πρωτόκολλο ασφαλείας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων εφαρμόζει το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας ασθενών, ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού και επισκεπτών. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, το πρωτόκολλο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ακολουθεί τα πρότυπα οργανωμένων νοσηλευτικών κέντρων της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Προς την κατεύθυνση αυτή καταρτίστηκε και υλοποιείται ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Γεωργίου Σαρόγλου, μέσω του οποίου καθημερινά και σε 24ωρη βάση ελέγχονται τα μέτρα πρόληψης σε όλες τις κλινικές, αξιολογούνται οι κίνδυνοι λοιμώξεων και λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα αντιμικροβιακής επιμελητείας.
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Προς την κατεύθυνση αυτή καταρτίστηκε και υλοποιείται ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Γεωργίου Σαρόγλου, μέσω του οποίου καθημερινά και σε 24ωρη βάση ελέγχονται τα μέτρα πρόληψης σε όλες τις κλινικές, αξιολογούνται οι κίνδυνοι λοιμώξεων και λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα αντιμικροβιακής επιμελητείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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