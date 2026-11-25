HIV-AIDS: 490 νέες διαγνώσεις στην Ελλάδα το 2026 – Πρόβλημα η καθυστερημένη διάγνωση

Οι καθυστερημένες διαγνώσεις, οι ανισότητες στη φροντίδα και η ενίσχυση της πρόληψης στο επίκεντρο του 38ου Πανελλήνιου Συνεδρίου AIDS που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ)