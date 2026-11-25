HIV-AIDS: 490 νέες διαγνώσεις στην Ελλάδα το 2026 – Πρόβλημα η καθυστερημένη διάγνωση
HIV-AIDS: 490 νέες διαγνώσεις στην Ελλάδα το 2026 – Πρόβλημα η καθυστερημένη διάγνωση
Οι καθυστερημένες διαγνώσεις, οι ανισότητες στη φροντίδα και η ενίσχυση της πρόληψης στο επίκεντρο του 38ου Πανελλήνιου Συνεδρίου AIDS που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ)
Μειωμένες είναι οι νέες διαγνώσεις HIV στη χώρα μας το 2026 (490 διαγνώσεις συνολικά) συγκριτικά με το 2025, αλλά οι προκλήσεις γύρω από τον ιό και τη νόσο AIDS παραμένουν. Χαρακτηριστικά, η καθυστερημένη διάγνωση είναι πραγματικότητα αλλά και τα κενά στη θεραπευτική οδό αφού διαπιστωθεί ότι κάποιος φέρει τον ιό.
Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ) με αφορμή το 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, με θέμα «HIV: Δυνατ@ στο αύριο», το οποίο διοργανώνεται από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα, με την επιστημονική υποστήριξη της European AIDS Clinical Society (EACS).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ) με αφορμή το 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, με θέμα «HIV: Δυνατ@ στο αύριο», το οποίο διοργανώνεται από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα, με την επιστημονική υποστήριξη της European AIDS Clinical Society (EACS).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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