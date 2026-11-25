Μπορεί ένας ιστός που περιβάλλει τους μυς και τα όργανά μας να ευθύνεται για τη δυσκαμψία, την κακή στάση του σώματος ή ακόμη και τον πόνο; Η περιτονία ή fascia βρίσκεται τελευταία στο επίκεντρο της βιομηχανίας ευεξίας, με ειδικές ασκήσεις, μασάζ και εργαλεία να υπόσχονται την «απελευθέρωσή» της. Πόση επιστημονική βάση έχουν, όμως, αυτοί οι ισχυρισμοί;