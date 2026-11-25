Περιτονία ή fascia: Ο ιστός που όλοι θέλουν να «απελευθερώσουν» – Πόσο βοηθούν μασάζ και foam rollers
Περιτονία ή fascia: Ο ιστός που όλοι θέλουν να «απελευθερώσουν» – Πόσο βοηθούν μασάζ και foam rollers
Μπορεί ένας ιστός που περιβάλλει τους μυς και τα όργανά μας να ευθύνεται για τη δυσκαμψία, την κακή στάση του σώματος ή ακόμη και τον πόνο; Η περιτονία ή fascia βρίσκεται τελευταία στο επίκεντρο της βιομηχανίας ευεξίας, με ειδικές ασκήσεις, μασάζ και εργαλεία να υπόσχονται την «απελευθέρωσή» της. Πόση επιστημονική βάση έχουν, όμως, αυτοί οι ισχυρισμοί;
Σφιγμένοι γοφοί, δυσκαμψία, κακή στάση σώματος; Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η απάντηση μοιάζει να είναι πάντα η ίδια: Φταίει η περιτονία (fascia). Ο ιστός που, μέχρι πρόσφατα, ελάχιστοι γνώριζαν έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της ευεξίας, με ειδικές ασκήσεις, μασάζ και foam rollers να υπόσχονται την «απελευθέρωσή» του.
Μπορεί, όμως, η περιτονία να «κολλήσει», να σκληρύνει ή να αφυδατωθεί; Και πόσο αποτελεσματικές είναι οι δημοφιλείς τεχνικές; Ο Lewis Ingram, λέκτορας Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, ξεχωρίζει στο The Conversation τα επιστημονικά δεδομένα από τους διαδεδομένους μύθους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μπορεί, όμως, η περιτονία να «κολλήσει», να σκληρύνει ή να αφυδατωθεί; Και πόσο αποτελεσματικές είναι οι δημοφιλείς τεχνικές; Ο Lewis Ingram, λέκτορας Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, ξεχωρίζει στο The Conversation τα επιστημονικά δεδομένα από τους διαδεδομένους μύθους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα