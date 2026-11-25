Για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής δημιουργείται μια πλήρως εξατομικευμένη και μοναδική θεραπεία για κάθε έναν ασθενή, από το δικό του αίμα και τον δικό του όγκο – Η καθηγήτρια ΕΚΠΑ, κυρία Έλενα Γκόγκα μιλάει για τα ορόσημα στην αντιμετώπιση του καρκίνου