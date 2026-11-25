Καρκίνος: Θεραπεία στα μέτρα κάθε ασθενούς – Πώς τα εξατομικευμένα εμβόλια mRNA ανοίγουν νέους δρόμους
Καρκίνος: Θεραπεία στα μέτρα κάθε ασθενούς – Πώς τα εξατομικευμένα εμβόλια mRNA ανοίγουν νέους δρόμους
Για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής δημιουργείται μια πλήρως εξατομικευμένη και μοναδική θεραπεία για κάθε έναν ασθενή, από το δικό του αίμα και τον δικό του όγκο – Η καθηγήτρια ΕΚΠΑ, κυρία Έλενα Γκόγκα μιλάει για τα ορόσημα στην αντιμετώπιση του καρκίνου
*Γράφει η κυρία Έλενα Ι. Γκόγκα, Καθηγήτρια Παθολογίας – Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ Λαϊκό
Μία νέα σελίδα άνοιξε στο πεδίο της έρευνας για τον καρκίνο το τελευταίο τρίμηνο του 2026 μετά την αρχική ανακοίνωση τύπου, την παρουσίαση και τη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό New England Journal of Medicine των δεδομένων της μελέτης φάσης 3 Interpath-01 του αυτόλογου Intismeran μαζί με τον αναστολέα των σημείων ελέγχου keytruda, δρομολογώντας πολλαπλές συζητήσεις για την εξατομικευμένη θεραπεία.
Πρόκειται για μια διεθνή πολυκεντρική μελέτη που έτρεξε σε 157 κέντρα σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία, και συμπεριέλαβε 1.137 ασθενείς με χειρουργικά εξαιρεθέν μελάνωμα υψηλού κινδύνου για υποτροπή. Για αυτή την ομάδα των ασθενών υπήρχε η δυνατότητα να λάβουν ανοσοθεραπεία (μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν τα σημεία ελέγχου των λεμφοκυττάρων του ασθενούς), εγκεκριμένη από τον οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων της Αμερικής (FDA) και τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές (EMA), η οποία όμως δεν εξαλείφει τον κίνδυνο υποτροπής σε ικανό αριθμό ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μία νέα σελίδα άνοιξε στο πεδίο της έρευνας για τον καρκίνο το τελευταίο τρίμηνο του 2026 μετά την αρχική ανακοίνωση τύπου, την παρουσίαση και τη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό New England Journal of Medicine των δεδομένων της μελέτης φάσης 3 Interpath-01 του αυτόλογου Intismeran μαζί με τον αναστολέα των σημείων ελέγχου keytruda, δρομολογώντας πολλαπλές συζητήσεις για την εξατομικευμένη θεραπεία.
Πρόκειται για μια διεθνή πολυκεντρική μελέτη που έτρεξε σε 157 κέντρα σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία, και συμπεριέλαβε 1.137 ασθενείς με χειρουργικά εξαιρεθέν μελάνωμα υψηλού κινδύνου για υποτροπή. Για αυτή την ομάδα των ασθενών υπήρχε η δυνατότητα να λάβουν ανοσοθεραπεία (μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν τα σημεία ελέγχου των λεμφοκυττάρων του ασθενούς), εγκεκριμένη από τον οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων της Αμερικής (FDA) και τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές (EMA), η οποία όμως δεν εξαλείφει τον κίνδυνο υποτροπής σε ικανό αριθμό ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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