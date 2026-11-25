Ιδιωτική ασφάλιση: Πώς μας προστατεύει από τα απρόοπτα – Τι προσφέρει σε ασθένεια, ατύχημα ή φυσική καταστροφή

Από την υγεία και την κατοικία έως την εργασία και την οικογένεια, η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει οικονομική προστασία απέναντι στα απρόοπτα της ζωής