ΠΟΥ: Μάχη 7 υποψηφίων για τη διαδοχή Γκεμπρεγέσους – Ποιοι διεκδικούν την ηγεσία και τι προτείνουν για την παγκόσμια υγεία
ΠΟΥ: Μάχη 7 υποψηφίων για τη διαδοχή Γκεμπρεγέσους – Ποιοι διεκδικούν την ηγεσία και τι προτείνουν για την παγκόσμια υγεία
Με φόντο τη χρηματοδοτική κρίση, τις νέες υγειονομικές απειλές και τις διεθνείς ανισότητες, επτά υποψήφιοι διεκδικούν την ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2027
Έπειτα από μία δεκαετία στην ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ετοιμάζεται να αποχωρήσει τον Αύγουστο του 2027, αφήνοντας στον διάδοχό του έναν οργανισμό αντιμέτωπο με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας του. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πιέσεις στη χρηματοδότηση, οι απειλές νέων πανδημιών και οι αυξανόμενες ανισότητες στην πρόσβαση στην περίθαλψη διαμορφώνουν το σκηνικό μιας εκλογικής αναμέτρησης με ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια υγεία.
Επτά υποψήφιοι, προτεινόμενοι από επτά διαφορετικές χώρες, διεκδικούν τη θέση του επόμενου γενικού διευθυντή του ΠΟΥ. Ανάμεσά τους βρίσκονται έμπειρα στελέχη του Οργανισμού, πρώην και νυν υπουργοί Υγείας, επιστήμονες με διεθνή παρουσία, αλλά και υποψήφιοι που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους.
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Επτά υποψήφιοι, προτεινόμενοι από επτά διαφορετικές χώρες, διεκδικούν τη θέση του επόμενου γενικού διευθυντή του ΠΟΥ. Ανάμεσά τους βρίσκονται έμπειρα στελέχη του Οργανισμού, πρώην και νυν υπουργοί Υγείας, επιστήμονες με διεθνή παρουσία, αλλά και υποψήφιοι που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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