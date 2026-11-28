Καρκίνος προστάτη: Νέες οδηγίες για το PSA – Από ποια ηλικία και κάθε πότε πρέπει να γίνεται
Καρκίνος προστάτη: Νέες οδηγίες για το PSA – Από ποια ηλικία και κάθε πότε πρέπει να γίνεται
Πότε ξεκινά ο έλεγχος, πόσο συχνά επαναλαμβάνεται και ποιες τιμές χρειάζονται διερεύνηση – Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ παρουσιάζουν τις νέες συστάσεις της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
Η νέα κατευθυντήρια οδηγία της American Cancer Society (ACS) για τον έλεγχο του καρκίνου του προστάτη δημοσιεύτηκε στο CA Cancer J Clin στις 12 Νοεμβρίου 2026 (Hoffman και συν. DOI: 10.3322/caac.70112) και είναι η πρώτη επικαιροποίηση της ACS από το 2010.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, το PSA θεωρείται παθολογικό όταν είναι ≥3,0 ng/mL σε ηλικίες 45–69 και ≥6,5 ng/mL σε ηλικίες 70–74. Η τιμή πρέπει να επιβεβαιωθεί με επανάληψη της εξέτασης, κατά προτίμηση 2 εβδομάδες έως 3 μήνες αργότερα.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, το PSA θεωρείται παθολογικό όταν είναι ≥3,0 ng/mL σε ηλικίες 45–69 και ≥6,5 ng/mL σε ηλικίες 70–74. Η τιμή πρέπει να επιβεβαιωθεί με επανάληψη της εξέτασης, κατά προτίμηση 2 εβδομάδες έως 3 μήνες αργότερα.
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