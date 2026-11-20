Νοσοκομείο Μεταξά: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη επέμβαση HIPEC για καρκίνο των ωοθηκών
Νοσοκομείο Μεταξά: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη επέμβαση HIPEC για καρκίνο των ωοθηκών
Το Νοσοκομείο Μεταξά πραγματοποίησε την πρώτη κυτταρομειωτική επέμβαση με HIPEC για προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών, αποτελώντας την πρώτη Γυναικολογική Κλινική στην Αττική που εφαρμόζει τη συγκεκριμένη μέθοδο
Στις 17 Νοεμβρίου 2026, το Γυναικολογικό Τμήμα του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη κυτταρομειωτική επέμβαση με υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) για προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών στο νοσοκομείο.
Η Γυναικολογική Κλινική του «Μεταξά» είναι η πρώτη στην Αττική που πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη επέμβαση για αυτή την ένδειξη, όπως αναφέρει ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σημειώνεται ότι στο Νοσοκομείο Μεταξά πραγματοποιούνται ήδη επεμβάσεις HIPEC και PIPAC από τη Χειρουργική Κλινική.
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Η Γυναικολογική Κλινική του «Μεταξά» είναι η πρώτη στην Αττική που πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη επέμβαση για αυτή την ένδειξη, όπως αναφέρει ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σημειώνεται ότι στο Νοσοκομείο Μεταξά πραγματοποιούνται ήδη επεμβάσεις HIPEC και PIPAC από τη Χειρουργική Κλινική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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