Νοσοκομείο Μεταξά: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη επέμβαση HIPEC για καρκίνο των ωοθηκών

Το Νοσοκομείο Μεταξά πραγματοποίησε την πρώτη κυτταρομειωτική επέμβαση με HIPEC για προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών, αποτελώντας την πρώτη Γυναικολογική Κλινική στην Αττική που εφαρμόζει τη συγκεκριμένη μέθοδο