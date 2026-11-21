Ασφαλιστήρια: Πότε μπορεί να καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων

Οι διαφωνίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσοκομείων για τις χρεώσεις μπορούν να παρατείνουν την εκκαθάριση των φακέλων και την καταβολή αποζημιώσεων