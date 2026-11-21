Ασφαλιστήρια: Πότε μπορεί να καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων
Ασφαλιστήρια: Πότε μπορεί να καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων
Οι διαφωνίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσοκομείων για τις χρεώσεις μπορούν να παρατείνουν την εκκαθάριση των φακέλων και την καταβολή αποζημιώσεων
Ένα από τα θέματα που προβληματίζουν κάποιες φορές τους ιδιωτικά ασφαλισμένους στην υγεία είναι η αποζημίωση που πρέπει να λάβουν από την ασφαλιστική όταν έχουν κάνει χρήση του προγράμματος πριν ή μετά την νοσηλεία τους σε διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες και πληρώνονται απολογιστικά. Δηλαδή είναι κάποια έξοδα που έχουν πληρώσει οι ίδιοι και τα οποία έχουν αποστείλει στην εταιρεία για να τους καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά.
Επίσης μπορεί να αναμένουν και κάποια ποσά από άλλα συμβόλαια Υγείας που μπορεί να έχουν συμπληρωματικά, δικά τους ή Ομαδικά. Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις αποζημιώσεων εμφανίζονται ενίοτε καθυστερήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Επίσης μπορεί να αναμένουν και κάποια ποσά από άλλα συμβόλαια Υγείας που μπορεί να έχουν συμπληρωματικά, δικά τους ή Ομαδικά. Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις αποζημιώσεων εμφανίζονται ενίοτε καθυστερήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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