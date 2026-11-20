Ο ιός της γρίπης των πτηνών εξακολουθεί να κυκλοφορεί στην Ευρώπη, ενώ η μετάδοσή του και σε θηλαστικά ενισχύει την ανάγκη επαγρύπνησης. Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει για το δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμού στην Ελλάδα, τις επαγγελματικές ομάδες που αφορά και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες