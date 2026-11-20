Γρίπη πτηνών: Ο ΕΟΔΥ εμβολιάζει δωρεάν εργαζόμενους με αυξημένη έκθεση
Γρίπη πτηνών: Ο ΕΟΔΥ εμβολιάζει δωρεάν εργαζόμενους με αυξημένη έκθεση
Ο ιός της γρίπης των πτηνών εξακολουθεί να κυκλοφορεί στην Ευρώπη, ενώ η μετάδοσή του και σε θηλαστικά ενισχύει την ανάγκη επαγρύπνησης. Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει για το δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμού στην Ελλάδα, τις επαγγελματικές ομάδες που αφορά και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η γρίπη των πτηνών επιστρέφει στο επίκεντρο της υγειονομικής επιτήρησης. Ο ιός δε γνωρίζει σύνορα: Τα μεταναστευτικά πτηνά μπορούν να τον μεταφέρουν σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ η ικανότητά του να μολύνει και ορισμένα θηλαστικά προβληματίζει τους επιστήμονες.
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) παρουσιάζει την επιδημιολογική εικόνα και ενημερώνει για ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης: Το δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της γρίπης των πτηνών για εργαζομένους με αυξημένη επαγγελματική έκθεση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) παρουσιάζει την επιδημιολογική εικόνα και ενημερώνει για ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης: Το δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της γρίπης των πτηνών για εργαζομένους με αυξημένη επαγγελματική έκθεση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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