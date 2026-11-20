Πόνος στη μέση: Πότε τα λόγια του γιατρού ανακουφίζουν και πότε επιδεινώνουν την ενόχληση

Ο τρόπος που ο γιατρός προσεγγίζει τον ασθενή που πονάει μπορεί να επηρεάσει την ένταση του πόνου και την πορεία της θεραπείας - Τρεις επιστήμονες εξηγούν γιατί