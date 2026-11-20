Περισσότερα χάδια και αγκαλιές οδηγούν σε λιγότερο άγχος και καλύτερο σεξ – Τι δείχνει έρευνα
Περισσότερα χάδια και αγκαλιές οδηγούν σε λιγότερο άγχος και καλύτερο σεξ – Τι δείχνει έρευνα
Το χάδι, η αγκαλιά και το μασάζ δεν προσφέρουν μόνο ευχαρίστηση - Μειώνουν το στρες, βελτιώνουν τη διάθεση και ενισχύουν την οικειότητα ανάμεσα στους συντρόφους
Πότε ήταν η τελευταία φορά που αγκαλιάσατε κάποιον ή απολαύσατε ένα τρυφερό χάδι; Σε μια εποχή όπου οι οθόνες καταλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας, η ανθρώπινη επαφή περιορίζεται. Και μαζί της χάνεται κάτι πολύτιμο για τη σωματική και την ψυχική μας υγεία: Tο άγγιγμα.
Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Michael Castleman, που ασχολείται επί δεκαετίες με τη σεξουαλική υγεία, εξηγεί με άρθρο του στο Psychology Today ότι η έλλειψη σωματικής επαφής, γνωστή ως touch starvation, μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σεξουαλική ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Michael Castleman, που ασχολείται επί δεκαετίες με τη σεξουαλική υγεία, εξηγεί με άρθρο του στο Psychology Today ότι η έλλειψη σωματικής επαφής, γνωστή ως touch starvation, μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σεξουαλική ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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