Διπλασιάστηκαν οι χώρες της Ευρώπης όπου οι φαρμακοποιοί κάνουν εμβολιασμούς – Ποια εμβόλια γίνονται

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών όπου οι φαρμακοποιοί πραγματοποιούν εμβολιασμούς σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε πέντε χρόνια, ενισχύοντας την πρόσβαση στην πρόληψη – Ο ρόλος των φαρμακείων στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης