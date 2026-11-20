Διπλασιάστηκαν οι χώρες της Ευρώπης όπου οι φαρμακοποιοί κάνουν εμβολιασμούς – Ποια εμβόλια γίνονται
Διπλασιάστηκαν οι χώρες της Ευρώπης όπου οι φαρμακοποιοί κάνουν εμβολιασμούς – Ποια εμβόλια γίνονται
Ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών όπου οι φαρμακοποιοί πραγματοποιούν εμβολιασμούς σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε πέντε χρόνια, ενισχύοντας την πρόσβαση στην πρόληψη – Ο ρόλος των φαρμακείων στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης
Ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας αποκτούν τα φαρμακεία στην Ευρώπη, καθώς 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επιτρέπουν πλέον στους φαρμακοποιούς να πραγματοποιούν εμβολιασμούς.
Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, που φέρνει τον εμβολιασμό πιο κοντά στον πολίτη και διευκολύνει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, που φέρνει τον εμβολιασμό πιο κοντά στον πολίτη και διευκολύνει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα