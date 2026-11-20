Πρόωρα μωρά: Καινοτόμος θερμοκοιτίδα επιτρέπει στους γονείς να τα κρατούν αγκαλιά περισσότερο

Μια νέα ιατρική συσκευή φιλοδοξεί να αλλάξει τη φροντίδα των πρόωρων νεογνών, συνδυάζοντας την απαραίτητη νοσοκομειακή υποστήριξη με την πολύτιμη επαφή «δέρμα με δέρμα» – Τα πρώτα αποτελέσματα και οι δοκιμές στις ΗΠΑ