Πρόωρα μωρά: Καινοτόμος θερμοκοιτίδα επιτρέπει στους γονείς να τα κρατούν αγκαλιά περισσότερο
Πρόωρα μωρά: Καινοτόμος θερμοκοιτίδα επιτρέπει στους γονείς να τα κρατούν αγκαλιά περισσότερο
Μια νέα ιατρική συσκευή φιλοδοξεί να αλλάξει τη φροντίδα των πρόωρων νεογνών, συνδυάζοντας την απαραίτητη νοσοκομειακή υποστήριξη με την πολύτιμη επαφή «δέρμα με δέρμα» – Τα πρώτα αποτελέσματα και οι δοκιμές στις ΗΠΑ
Για ένα πρόωρο νεογνό, η αγκαλιά της μητέρας ή του πατέρα του δεν αποτελεί μόνο μια στιγμή τρυφερότητας. Μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό μέρος της φροντίδας του, συμβάλλοντας στη ρύθμιση βασικών λειτουργιών του οργανισμού και ενισχύοντας τον δεσμό με τους γονείς του. Ωστόσο, για τα μωρά που χρειάζονται νοσηλεία σε θερμοκοιτίδα, αυτή η τόσο φυσική επαφή δεν είναι πάντοτε εύκολη.
Μια νέα τεχνολογική καινοτομία επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Ονομάζεται Skincubator και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους γονείς να κρατούν τα πρόωρα βρέφη στην αγκαλιά τους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, χωρίς να διακόπτεται η ιατρική υποστήριξη που χρειάζονται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα τεχνολογική καινοτομία επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Ονομάζεται Skincubator και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους γονείς να κρατούν τα πρόωρα βρέφη στην αγκαλιά τους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, χωρίς να διακόπτεται η ιατρική υποστήριξη που χρειάζονται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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