Κυβερνοεπιθέσεις: Ασπίδα ασφαλείας 12 σημείων για τη θωράκιση των νοσοκομείων
Κυβερνοεπιθέσεις: Ασπίδα ασφαλείας 12 σημείων για τη θωράκιση των νοσοκομείων
Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προτείνει 12 βασικά μέτρα για την ενίσχυση της ψηφιακής προστασίας των μονάδων υγείας στη χώρα μας
Η θωράκιση των ψηφιακών υποδομών αποτελεί πλέον ζήτημα Δημόσιας Υγείας, καθώς μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία ενός νοσοκομείου και να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα ασθενών.
Σε μια εποχή κατά την οποία η λειτουργία των νοσοκομείων εξαρτάται όλο και περισσότερο από ψηφιακά συστήματα, η κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Η παραβίαση ιατρικών αρχείων, η ακινητοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, κ.ά, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες, επηρεάζοντας ακόμη και την παροχή περίθαλψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε μια εποχή κατά την οποία η λειτουργία των νοσοκομείων εξαρτάται όλο και περισσότερο από ψηφιακά συστήματα, η κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Η παραβίαση ιατρικών αρχείων, η ακινητοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, κ.ά, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες, επηρεάζοντας ακόμη και την παροχή περίθαλψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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